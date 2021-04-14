夏季崛起免費計畫 暑期返校 半天學習半天休閒

市教育局13日公布，將結合夏令營和暑期班，推出免費「夏季崛起」計畫。(取自市教育總監推特)

暑假即將到來，紐約市教育局 和市青少年與社區發展局(NYC Department of Youth & Community Development)13日宣布，今年將結合夏令營和暑期班，推出免費「夏季崛起」(Summer Rising)計畫，開放給那些希望暑假補回學業成績或參加休閒活動的學生，回到學校參加；八年級以下學生將於26日(周一)開放報名。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，夏季崛起計畫旨在惠及盡可能多的學生，提供結合學術、文化和豐富的休閒活動，「對紐約市而言，這是一項開創性的計畫，為每個想要參與的孩子提供平台。」

市教育總監波特(Meisha Porter)則說，由於去年初開始的新冠疫情 ，迫使學生轉為線上課程，影響學生學業成績以及社交能力，市府希望能夠藉由此協助，來平衡學生對學業和情感雙方面需求。

去年由於疫情，市教育局曾擴大線上暑期班項目，原本希望能協助那些因為突然關閉校舍，而苦苦掙扎的學生，不過由於規畫不佳，實施令學生及家長感到困惑，未達到預期效果。

今年的夏季崛起計畫，將取代暑期班和由市府開設的夏令營，市教育局希望藉由該計畫，讓學生在一天當中，利用半天時間重拾學業，另外半天則是參與室內和室外的休閒活動；雖然目前市教育局並未表示將開放招收多少名學生，但也透露該計畫預計將讓全市約1500個校舍開放約一半來實施。

不過根據最新統計，在全市超過100萬個公校家庭中，有超過60%的家長選擇繼續讓孩子上網課直至本學年結束，即便市府已加強學校防疫的靈活度，並多次開放家長重新選擇。

市教育局還將持續提供線上暑期班選擇，老師會根據學生的整體表現，來決定是否需要參加；「夏季崛起」將於26日(周一)開放八年級以下學生報名，屆時將可上https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home網站報名，學校也會發放實體通知單給想參加的家長簽名，高中生開放報名時間則將於日後公布。

根據市教育局規畫，「夏季崛起」計畫課程將從7月6日開始，持續上課七周，小學生至8月20日期間每周上課五天；初中生至8月12日，每周上課四天；高中生至8月13日，每周上課五天。