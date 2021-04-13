紐約市教育局推免費「夏季崛起」計畫

市教育局13日公布，將結合夏令營和暑期班，推出免費「夏季崛起」計畫。(取自市教育總監推特)

暑假即將到來，紐約市教育局 和市青少年與社區發展局(NYC Department of Youth & Community Development)13日宣布，今年將結合夏令營和暑期班，推出免費「夏季崛起」(Summer Rising)計畫，同時開放給那些欲在暑假補回學業成績，以及純粹希望在暑假參加休閒活動的學生參加；八年級以下學生將於26日(周一)開放報名。

市教育局希望藉由該計畫，讓學生在一天當中，利用半天時間重拾學業，另外半天則是參與室內和室外的休閒活動；雖然目前市教育局並未表示將開放招收多少名學生，但也透露該計畫預計將在全市約1500個校舍中，開放約一半校舍實施。

市教育局還將持續提供線上暑期班選擇，老師會根據學生的整體表現，來決定是否需要參加；「夏季崛起」將於26日(周一)開放八年級以下學生報名，屆時將可上https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home網站報名，學校也會發放實體通知單給想參加的家長簽名，高中生開放報名時間則將於日後公布。