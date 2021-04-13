我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登派陶德訪問台灣 將會晤蔡英文總統

民主黨推「新冠仇恨犯罪法案」打擊反亞裔暴行

紐約市教育局推免費「夏季崛起」計畫

記者顏嘉瑩／紐約報導
市教育局13日公布，將結合夏令營和暑期班，推出免費「夏季崛起」計畫。(取自市教育總監推特)
市教育局13日公布，將結合夏令營和暑期班，推出免費「夏季崛起」計畫。(取自市教育總監推特)

暑假即將到來，紐約市教育局和市青少年與社區發展局(NYC Department of Youth & Community Development)13日宣布，今年將結合夏令營和暑期班，推出免費「夏季崛起」(Summer Rising)計畫，同時開放給那些欲在暑假補回學業成績，以及純粹希望在暑假參加休閒活動的學生參加；八年級以下學生將於26日(周一)開放報名。

市教育局希望藉由該計畫，讓學生在一天當中，利用半天時間重拾學業，另外半天則是參與室內和室外的休閒活動；雖然目前市教育局並未表示將開放招收多少名學生，但也透露該計畫預計將在全市約1500個校舍中，開放約一半校舍實施。

市教育局還將持續提供線上暑期班選擇，老師會根據學生的整體表現，來決定是否需要參加；「夏季崛起」將於26日(周一)開放八年級以下學生報名，屆時將可上https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home網站報名，學校也會發放實體通知單給想參加的家長簽名，高中生開放報名時間則將於日後公布。

教育局 紐約市

上一則

慶紐約大都會博物館成立第151年 谷歌輪播18件展品

下一則

市值9.4萬古柯鹼藏私處 紐約CBP機場逮捕女嫌犯

延伸閱讀

葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受

葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受
變種病毒肆虐紐約全市 5區增多個接種點

變種病毒肆虐紐約全市 5區增多個接種點
布碌崙華裔清潔工 被罵中國佬還被重拳砸頭

布碌崙華裔清潔工 被罵中國佬還被重拳砸頭
護送亞裔 「紐約安全步行」籌款開發App

護送亞裔 「紐約安全步行」籌款開發App
紐約市「06足球夏令營」現正接受報名

紐約市「06足球夏令營」現正接受報名

熱門新聞

從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

2021-04-10 02:28

亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

2021-04-08 02:30
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織提供）

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

2021-04-07 08:40
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

2021-04-11 14:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓 1不治1病危

聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓 1不治1病危
華裔博士徐仕林 拒打新冠疫苗 妻子也不會打

華裔博士徐仕林 拒打新冠疫苗 妻子也不會打
美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰
南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料

南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料