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學校可辦畢業禮 州府頒防疫守則

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，州府希望學生在暑假之前接種完畢，這樣就能有力組織變種病毒造成新的社區傳播。（州長辦公室提供）
葛謨表示，州府希望學生在暑假之前接種完畢，這樣就能有力組織變種病毒造成新的社區傳播。（州長辦公室提供）

紐約州府12日頒布學校畢業典禮防疫守則，允許各校自5月1日起在限制參與人數的情況下舉辦畢業典禮，具體人數限制視場館客容量而定；州長葛謨(Andrew Cuomo)也在12日宣布，為促進更多年輕人接種疫苗，州府將直接為全州大學撥發疫苗，由學校在校內為學生接種，將從紐約州大和市大開始試點。

州府表示，除人數限制之外，所有畢業典禮主辦方和場館必須遵守防疫規定，如戴口罩、保持社交距離、檢查體溫並要求參與者填寫個人信息以便追蹤疫情；葛謨表示，畢業季已經臨近，「我們需要確保在舉辦畢業典禮時執行嚴格的防疫措施，確保活動安全舉辦；隨著越來越多的民眾接種疫苗，我們也離疫情的重點越來越近，但我們仍須保持警惕。」

根據規定，規模在500人以上的室外慶典活動若使用客容量2500人以上的室外場館，須將人數限制在場館客容量的20%；規模在201到500人的中型活動，人數須限制在場館客容量的33%；200人以下的小型活動人數限制在場館客容量的50%。

畢業典禮若在室內場館舉辦，規模超過150人的大型活動若使用超過客容量1500人以上的場館，人數限制須設為場館客容量的10%；101到150人的中型活動，人數須限制在場館客容量的33%，100人以下的小型活動人數限制在場館客容量的50%。

同時，對於所有參加人數超過100人的室內活動和200人以上的室外活動，活動主辦方和場館必須提前通知當地衛生部門，並要求所有參與者入場前出示近期陰性檢測證明或疫苗接種證明。

目前，哥倫比亞大學、紐約大學仍計畫在線上舉辦畢業典禮，但紐約大學表示，若州府防疫政策允許，將考慮舉辦實體畢業典禮；而石溪州大(Stony Brook University)則計畫在室外舉辦畢業典禮。

另外，葛謨表示州府將單獨為全州各大學單獨發疫苗，首先從州大系統開始試點，計畫為州大系統發放2萬1000劑疫苗，給其他私立大學發放1萬4000劑疫苗，由各學校自行為學生施打，主要為住校學生以及暑假即將離校的學生接種；他表示，州府希望學生在暑假之前接種完畢，這樣就能有力組織變種病毒造成新的社區傳播。

葛謨表示，「我們可以擊敗疫情，但現在仍在抗擊疫情當中，而且變種病毒很多，我們需要提高疫苗接種率；現在全州成年人都可以接種疫苗了，而且年輕人的接種率已經從9%升至14%。」

葛謨宣布，為促進年輕人接種疫苗，州府將直接為全州大學撥發疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨宣布，為促進年輕人接種疫苗，州府將直接為全州大學撥發疫苗。（州長辦公室提供）
州府允許各校自5月1日起在限制參與人數的情況下舉辦畢業典禮，具體人數限制視場館客...
州府允許各校自5月1日起在限制參與人數的情況下舉辦畢業典禮，具體人數限制視場館客容量而定；圖為往年紐約大學舉行畢業典禮（記者和釗宇／攝影）

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