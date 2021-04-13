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5萬網課生重新選擇 4月26日起返校

記者和釗宇／紐約報導
白思豪宣布，全市超過5萬公立學校的學生選擇從線上教學轉回實體課。（市長辦公室提供）
白思豪宣布，全市超過5萬公立學校的學生選擇從線上教學轉回實體課。（市長辦公室提供）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)12日宣布，全市超過5萬公立學校的學生選擇從線上教學轉回實體課，這些學生將於4月26日重返校園；同時，上周全市公校隨機新冠檢測陽性率不到0.5%，白思豪和教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)均表示，公校仍然是最安全的所在，公校有信心於秋季學年全面恢復實體課。

由於聯邦疾病管制暨預防中心(CDC)上月將小學生社交距離從六呎縮減至三呎，讓教學樓能夠容納更多學生，市府此前開通了允許上網課學生轉回實體教學的窗口期，於上周五截止；但儘管有5萬1000名學生在此期間選擇返校，仍有近60萬學生選擇遠程教學，占公校學生總數的三分之二。

不過，白思豪仍表示這是很大的進展，本次返校學生的數量甚至多於許多大城市學區，稱實體教學仍然是最有利於學生的教學環境；同時，5萬1000返校學生將於26日同時開課，不分年級，返校也不會影響現有在校學生的作息；白思豪說，即便CDC不縮小初高中的社交距離要求，紐約市也有能力讓這些學生返校；他重申，全市公校將於秋季學年全面恢復實體課。

同時，市府還表示，目前全市共有28%的公校教師享有醫療豁免，本學年仍可以在家教課；教育總監波特(Meisha Ross-Porter)表示，市府預計將在下個學年重設防疫規則，意味著這些教師的醫療豁免不會自動延續。

此外，市府此前更改了校園防疫規定，從原來的兩例即關校24小時改為若七天內出現四例確診，就須關校十天；教師聯合工會(UFT)主席穆格魯表示，儘管防疫政策放鬆，紐約市公校仍將是社區中最安全的所在；他說，全市疫苗接種率提高的同時，檢測陽性率正在降低，基本可以確保校內不會出現大規模傳播，「公校仍然是最安全的地方。」

市府的數據顯示，上周公校的隨機檢測陽性率不到0.5%；白思豪說，「經驗表明學校非常安全，我們已經設定了一套防疫標準和安全措施。」

公校 紐約市 白思豪

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