公校7天內4例或以上確診 須關10天

市府8日宣布紐約市公校防疫新規，七天內學校現四例以上確診才需關閉十天；圖為曼哈頓華埠容閎小學，井然有序。(Getty Images)

市長白思豪 (Bill de Blasio)8日宣布紐約市公校 防疫新規，從下周一(12日)起，如果一所學校七天內出現四起或以上新冠確診病例，該校須關閉十天，十天後若無新病例，學生可以返回課堂；他並鼓勵家長抓緊在9日(周五)為學生申請從線上教學轉回實體課。

市府本周取消目前在公校實施的「兩例確診即關閉學校」的新冠防疫規定，該規定下，若同一公校建築內不同班級出現兩例或以上新冠感染病例，就須暫時關閉24小時；若檢測追蹤人員無法確認病例之間的關聯，公校就須關閉十天。

8日宣布的新規將病例範圍從公校樓宇縮小至單獨學校，如果七天內該校不同教室內出現四起或以上確診，才需要關閉十天；若七天內出現例二至三例確診，則要在該校加大新冠檢測力度，將每周檢測人數從20%增至40%。

不過，出現確診的同一教室內學生和教室須隔離觀察十天，十天內施行線上教學；若十天後該教室內學生沒有新確診，學生則可返回教室。

市教育總監波特(Meisha Porter)表示，雖然一些公共衛生專家認為若一間教室內只出現一名確診，由於學生保持社交距離，不需要關閉該教室，但教育局 仍認為該教室內其他學生為近距離接觸者，為學生安全考量應進行隔離。

白思豪表示，公校防疫新規能保證減少關校頻率，提供更穩定的教學時間。

市府高級公衛顧問法瑪(Jay Varma)表示，在新規下，病例追蹤團隊會調查並確認，校內出現的確診病例是否在師生之間傳播；他說，在校內較容易確定學生間、教師間、及學生與教師間是否有過近距離接觸，該任務不會太難完成。

根據教育局數據，8日全市共有25棟教學樓因出現兩例以上新冠病例而暫時關閉24小時。

白思豪表示，市府已經與此前反對取消「兩例確診即關閉學校」規定的教師聯合工會(UFT)就新規達成一致意見；教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，隨著大家逐步了解病毒的傳播，以及越來越多教職員工接種疫苗，相信獲得醫療專家認準的新規能夠保證師生安全。

白思豪還提醒家長，9日是本學年學生可以選擇從線上轉回實體課程的最後一天，有意向的學生和家長需盡快登錄教育網站操作。

白思豪再次表示，9月全市公校全面重開，預計6月底前全市有500萬人接種疫苗，9月前該數字能增至600萬人。