幼稚園申請人數 下降12%

疫情持續時間久，紐約市幼稚園申請人數減少12%。（取自教育局推特）

根據市教育局 8日公布的數據，今年全市幼稚園申請人數比去年下降12%，進一步證明新冠疫情給低齡兒童家庭帶來的影響。

數據顯示，2021至2022學年僅不到5萬5500個家庭申請入學幼稚園，與上一學年的6萬3000個家庭申請的數字相比，下降12%。

雖然因出生率逐漸走低、以及越來越多學生入讀特許學校，近年來全市公校 入學人數呈下降趨勢，但過去一年的新冠疫情期間，由於不少家庭搬離紐約市 ，以及害怕感染而選擇家庭教學，都在很大程度上造成公校入讀人數減少。

紐約市公校總入讀人數本學年比上一學年少4%，目前不到100萬人，其中幼稚園人數降幅最大，達到9%。

隨著入讀和申請人數的減少，幼稚園申請候補名單人數也降至五年來最低值，目前僅有十所學校有72名候補學生，往年該數字往往超過1000人。

不過這也幫助更多家庭的孩童入讀自己心儀學校，本學年88%的幼稚園申請家庭至少收到前三個學校中一所的錄取通知；今年包括幼稚園在內的資優班錄取，取消原本的考試錄取方式，改由老師評估和抽籤決定。

教育局官員指出，隨著疫情緩解，市長承諾9月公校全面重開，預計包括幼稚園在內的各年級學生回歸校園以及申請入學人數都將回升。