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3～8年級州考 紐約市學生自定是否參加

記者金春香／紐約報導
紐約市公校三至八年級學生可自行選擇參加州考。（美聯社）
紐約市公校三至八年級學生可自行選擇參加州考。（美聯社）

紐約州教育廳取消今年高中生春季和夏季州會考(Regents)，僅要求參加聯邦規定的四個科目考試；紐約市教育局6日宣布公校三至八年級學生今年的州考科目和考試日期，學生可自行選擇參加，考試將以面對面形式進行。

市教育局表示，三至八年級學生要在本月15日前告知學校，是否參加英文考試；在29日前，決定是否參加數學考試；四至八年級學生要在5月28日前，告知學校是否參加科學考試；學生可以自行選擇參加，如果選擇不參加，學生和學校都不會受到任何影響。

教育局計畫各校在本月19日至29日期間提供英文州考考試，5月3日至14日間提供數學考試，科學考試則將在6月7日至11日期間進行。

疫情前，如果學生不主動退出，所有學生都會自動註冊和參加州考；學校的表現情況也根據該校有多少學生參加州考、以及州考成績而定，若一所學校參加考試的學生人數不到95%，該校就會被列為「困難學校」 (struggling school)。

從去年新冠疫情爆發以來，州教育廳已經連續兩年取消春季州會考以及6月的高中州會考；雖然日前聯邦宣布各校可以改變考試形式和時間，且考試結果不會作為學生畢業所需達標的硬性要求之一，也不會作為評估學校和教師表現的指標，但由於紐約市絕大多數學生在學校重開後仍選擇遠程上學，預計選擇不參加州考的學生仍會占多數。

州教育廳日前宣布取消今年高中生的春季和夏季州會考，今年畢業條件不會要求會考成績，但高中生仍要參加代數一(Algebra 1)、英文(ELA)、環境學(Living Environment)和地球科學(Earth Science)四個聯邦規定的科目會考考試，考試將在6月進行。

目前紐約市有約70%的公校學生選擇全部遠程上學，其中選擇遠程教學的三至八年級學生不一定要參加州考。

市教育總監波特(Meisha Porter)表示，州考形式為學生到地點實地進行，希望參與的學生和家長可以在規定日期前告知學校報名，各校會做好充足準備，在保證學生安全下提供考試。

教育局 紐約市 會考

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