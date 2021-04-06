我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將宣布全美各州成年人19日皆有疫苗可打

悼念太魯閣號事故 芭芭拉史翠珊發文哀悼落淚

紐約廢「兩例確診即關校」 防疫新規減少次數

記者和釗宇╱紐約報導
紐約市長白思豪表示，市府決定在未來幾日內取消目前在公校實施的「兩例確診即關校」的新冠防疫規定。（市長辦公室提供）
紐約市長白思豪表示，市府決定在未來幾日內取消目前在公校實施的「兩例確診即關校」的新冠防疫規定。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)5日表示，市府決定在未來幾日內取消目前在公校實施的「兩例確診即關閉學校」的新冠防疫規定，並將擇日宣布新的規定；但這一宣布遭到教師聯合工會(UFT)抨擊，認為市府不能在州府未同意的情況下擅自更改這一規定；此外，白思豪還將申請從線上教學轉回實體課的截止日期從7日(周三)延長至9日(周五)。

根據現有規定，若同一公校建築內不同班級出現兩例或以上新冠感染病例，就須暫時關閉24小時，若檢測追蹤人員無法確認病例之間的關聯，公校就須關閉十天；這一規定在去年冬季疫情反彈時，曾導致數百公校每周關閉，帶來混亂，因此這一規定越來越受到一些家長、民代和公衛專家的抨擊，認為反應過度，擾亂教學秩序。

白思豪表示，市府已決定改變這一防疫規定，並將在未來幾日內公布新的防疫辦法；他承諾，新的防疫辦法將減少公校關閉的頻率，但他未透露細節，例如在何種狀況下才應關校；他還說，市府正在與相關工會合作，制定新的防疫規定。

然而，教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，白思豪這一聲明並非計畫，並表示市府不能在沒有州府同意的情況下擅自更改「兩例確診即關校」規定；穆格魯說，疫苗接種的加速已經讓成年人的新冠檢測陽性率下降，「但目前數據顯示，新增確診病例中學生占三分之二；我們已經與醫療專家討論此事，未來也將與市府繼續討論；對『兩例確診即關校』規定的任何更改必須考慮學生及其家人的安全，而非滿足市長記者會的需求。」

目前全市公校已全部恢復實體課，市府此前也開放重新選擇期，允許線上學習的學生重回校園上實體課；白思豪5日宣布，將原定截至4月7日的選擇期截止日延長至9日，「我們知道對很多家長來說，這是個重大的決定；許多家長希望讓孩子返校，但也要確認教學時間的穩定性」。

白思豪說，在重新選擇期截止之前，市府不會公布新防疫規定的細節，但新規一定會減少關校頻率，提供教學時間上更多的穩定性。

根據紐約州現有規定，若同一公校建築內不同班級出現兩例或以上新冠感染病例，就須暫時...
根據紐約州現有規定，若同一公校建築內不同班級出現兩例或以上新冠感染病例，就須暫時關閉24小時。（市長辦公室提供）
紐約市長白思豪還將申請從線上學習轉回實體課的截止日期從7日(周三)延長至9日(周...
紐約市長白思豪還將申請從線上學習轉回實體課的截止日期從7日(周三)延長至9日(周五)。（市長辦公室提供）

白思豪 公校 防疫

上一則

狠踹亞裔婦 艾略特被控仇恨犯罪

延伸閱讀

白思豪:市府將廢「兩例確診即關校」規定 新規日後公布

白思豪:市府將廢「兩例確診即關校」規定 新規日後公布
近半教職員已打疫苗 關教學樓規定下周更新

近半教職員已打疫苗 關教學樓規定下周更新
紐約市已打405萬劑疫苗 6至8周可望擺脫疫情

紐約市已打405萬劑疫苗 6至8周可望擺脫疫情
市警選高層崗位 須面試少數族裔

市警選高層崗位 須面試少數族裔

白思豪簽行政令 警高層職位人選 須保證至少一名少數族裔

白思豪簽行政令 警高層職位人選 須保證至少一名少數族裔

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭
紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺
今晨洛杉磯南部發生三次地震 華人被震醒無法入睡

今晨洛杉磯南部發生三次地震 華人被震醒無法入睡