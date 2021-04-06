紐約廢「兩例確診即關校」 防疫新規減少次數

紐約市長白思豪表示，市府決定在未來幾日內取消目前在公校實施的「兩例確診即關校」的新冠防疫規定。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)5日表示，市府決定在未來幾日內取消目前在公校 實施的「兩例確診即關閉學校」的新冠防疫 規定，並將擇日宣布新的規定；但這一宣布遭到教師聯合工會(UFT)抨擊，認為市府不能在州府未同意的情況下擅自更改這一規定；此外，白思豪還將申請從線上教學轉回實體課的截止日期從7日(周三)延長至9日(周五)。

根據現有規定，若同一公校建築內不同班級出現兩例或以上新冠感染病例，就須暫時關閉24小時，若檢測追蹤人員無法確認病例之間的關聯，公校就須關閉十天；這一規定在去年冬季疫情反彈時，曾導致數百公校每周關閉，帶來混亂，因此這一規定越來越受到一些家長、民代和公衛專家的抨擊，認為反應過度，擾亂教學秩序。

白思豪表示，市府已決定改變這一防疫規定，並將在未來幾日內公布新的防疫辦法；他承諾，新的防疫辦法將減少公校關閉的頻率，但他未透露細節，例如在何種狀況下才應關校；他還說，市府正在與相關工會合作，制定新的防疫規定。

然而，教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，白思豪這一聲明並非計畫，並表示市府不能在沒有州府同意的情況下擅自更改「兩例確診即關校」規定；穆格魯說，疫苗接種的加速已經讓成年人的新冠檢測陽性率下降，「但目前數據顯示，新增確診病例中學生占三分之二；我們已經與醫療專家討論此事，未來也將與市府繼續討論；對『兩例確診即關校』規定的任何更改必須考慮學生及其家人的安全，而非滿足市長記者會的需求。」

目前全市公校已全部恢復實體課，市府此前也開放重新選擇期，允許線上學習的學生重回校園上實體課；白思豪5日宣布，將原定截至4月7日的選擇期截止日延長至9日，「我們知道對很多家長來說，這是個重大的決定；許多家長希望讓孩子返校，但也要確認教學時間的穩定性」。

白思豪說，在重新選擇期截止之前，市府不會公布新防疫規定的細節，但新規一定會減少關校頻率，提供教學時間上更多的穩定性。