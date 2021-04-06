斯靜格提「夏天在紐約」 幫學生追回因疫期落下的功課

斯靜格提出「夏天在紐約」計畫，協助家長和學生能夠度過安全且有教育意義的暑假。(斯靜格團隊提供)

新冠疫情 對青少年的教育影響重大，紐約市 主計長、市長參選人斯靜格(Scott Stringer)5日在曼哈頓下東城提出「夏天在紐約」(Summer in the City)計畫三部曲的第一部分，呼籲在疫情持續之下，市府獲得聯邦政府紓困 款後，應提供免費夏令營活動和輔導課程，協助家長和學生能夠度過安全且具有教育意義的暑假，幫紐約市各年級的學生追回疫情期間落下的功課。

斯靜格提出，第一階段計畫包括提供孩子免費的夏令營和娛樂活動、恢復市公園局經費並雇用新員工、針對青少年擴大「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program)計畫，開啟紐約市輔導團(NYC Tutoring Corp)幫助孩子重新拾回因疫情而落下的學業，且暑假期間在全市公校提供免費食物(grab-and-go)等。

在提供免費每日夏令營方面，斯靜格建議市府可與社區機構合作，著重服務在那些受到疫情影響最嚴重的社區，以擴大服務。

而在疫情期間關閉的公園活動中心，他建議可重新開放作為新冠檢測和疫苗接種站，同時藉由恢復資金，將公園娛樂中心轉變為學生在夏季活動的樞紐。

斯靜格也提出，擴大「暑期工讀計畫」則可利用聯邦的紓困資金，與大型企業、青年就業中心合作，幫助學生與潛在的雇主建立聯繫找到合適工作，除了可提供青少年工讀實習機會，更能夠協助恢復社區經濟。

在經過一年的線上課程後，不少學生需要額外指導才能重拾學業成績，針對學生開設的輔導團，則是網羅各個年齡層的大學生或更高學歷學生，對較低年齡層者進行面對面或線上的一對一輔導。

免費外帶食物則擴大市府的社區送餐計畫，提供多樣、多元的餐點，給那些需要的家庭；另外有些家長需要上班，斯靜格也提議將取餐時間從原本的早上9時提前至早7時，以服務更廣大的群眾。

斯靜格表示，在過去超過一年的時間，學生都待在家中，疫情已經讓太多年輕學子受到影響，不過即便如此，他仍看到年輕人的堅忍，如果政府能提供學業資源、經濟機會和娛樂活動，相信學生將會繼續成長並茁壯。

斯靜格說，如今在拜登總統的「美國救援法案」(American Rescue Act)下，紐約州獲得巨額撥款，政府應該要活用這筆款項，在暑假期間把快樂帶回給孩子，提供家庭和學子完善的恢復和救濟計畫；「夏天在紐約」其他兩部分的計畫內容，將在本周稍晚公布。