近半教職員已打疫苗 關教學樓規定下周更新

全市6萬5000名教職員工已經接種新冠疫苗。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)2日表示，全市已有44%、6萬5000名學校教職員工和教育局 員工接種至少一劑疫苗 ；市府預計下周對「兩例確診就關教學樓」規定進行更新，不過教師聯合工會(UFT)反對更改或取消該規定。

白思豪表示，全市共有15萬名教育局員工，其中約11萬人在教學樓內工作，約6萬5000人已經接種至少一劑疫苗；根據教育局數據，這6萬5000人中，有4萬6000人為教師，另外1萬9000人為教育局員工。

白思豪說，接種疫苗數字的快速增長，對教學樓內學生和教職員工的安全是「非常積極的因素」，「當能夠保證大部分成年人完成疫苗接種時，對於戰勝疫情和保證校內所有人安全非常重要。」

白思豪還引述一項研究結果，學校80%的病毒傳播都是成人感染導致，雖然目前孩童仍無法接種疫苗，但只要保證更多成人接種，就能有效抑制病毒傳播，保證教學樓內的安全。

不過教育局數據還顯示，疫苗在教育局員工分配不平衡；教師、行政人員、心理輔導師和社工群體中，有近半已經至少接種一劑疫苗，但校內食堂員工和輔助員工接種比率只有36%，而這部分人群感染新冠死亡的數量是其他教育局員工的四倍。

目前規定，任何一所教學樓只要出現兩起或以上不相關確診病例，就要關閉十到14天；教育局1日最新數據顯示，全市有184個教學樓仍關閉，很多家長表示該規定給學生正常學習生活帶來巨大困擾。

白思豪表示，經過近一年的學習和研究，健康專家對如何保證校內師生安全有更進一步的了解，他預計下周會對「兩例確診就關教學樓」規定進行更新，不過教師聯合工會(UFT)反對更改或取消該規定。

目前進行遠程學習的學生在下周三(7日)前，仍可以選擇轉為線上和線下混合制學習方式。