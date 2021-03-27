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2天2.5萬公校生註冊返校…4．7前仍可選擇

記者張晨／紐約報導
紐約市2萬5000名公校生註冊面對面教學。(本報檔案照)
紐約市2萬5000名公校生註冊面對面教學。(本報檔案照)

隨著紐約市從疫情中的逐步恢復，更多家長呼籲開放校園、面對面教學，市長白思豪(Bill de Blasio )26日接受媒體採訪時表示，截至目前已經有2萬5000名公校生選擇重新返回校園學習，4月7日前學生仍可重新做出返校上課的決定。

白思豪在接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，市府開放了幾周時間讓各年級家長及學生思考是否重回校園；他和新任市教育總監波特(Meisha Porter)此前也表示，隨著更多人接種新冠疫苗，公校將會更安全。

「截至昨天(25日)下午5時，已經有近2萬5000名孩子註冊選擇重返校園。」白思豪說，開放家長重新選擇是否讓孩子重返校園，才只有兩天，就已有這麼多人註冊重返校園，這表明家長和孩子們希望盡快回到學校，至4月7日前家長和學生都可以重新做出決定。

根據CDC的到校上課安全防疫指南，在師生都戴口罩的情況下，社區傳播率較低的學校，課桌相距三呎即可，可以容納更多學生；但學生在體育活動、聚會、午餐、合唱等活動中，仍須保持六呎距離，教師也須與他人相距六呎。

早期數據顯示，與去年11月市府也曾讓家長選擇是否讓孩子返校，在為期兩周的註冊期間，最後約有3萬5000個家庭選擇重新註冊返校上課；隨著疫情逐漸控制、疫苗接種率增加，現在對實體課程的需求應該更大。

市府並沒有具體說明目前2萬5000名註冊學生的年齡段，市教育局到目前為止只提供年齡較小的學生重返校園的時間表，並表示需要更多時間來評估年齡較大學生何時能重返校園。

白思豪 紐約市 教育局

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