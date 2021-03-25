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白思豪：3歲學前班免費項目 今秋擴大至全市

記者和釗宇／紐約報導
白思豪宣布，三歲學前班免費項目(3-K)將於今年秋季擴展到全市所有32個學區。（市長辦公室提供）
白思豪宣布，三歲學前班免費項目(3-K)將於今年秋季擴展到全市所有32個學區。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)24日宣布，三歲學前班免費項目(3-K)將於今年秋季擴展到全市所有32個學區；目前全市有12個學區設有三歲學前班項目，在冊兒童2萬3500人，項目擴大後預計將為4萬6500名兒童服務。

白思豪表示，三歲學前班項目對工薪階層市民的孩子非常重要，「現在，隨著紐約市進入全面疫後恢復，每個學區將擁有三歲學前班項目，讓更多孩子享有成長和成功所需要的優質教育起點。」

目前，三歲學前班項目的承辦方主要為市府資助的私營日托業者、家庭兒童照護項目、教育局旗下的學前機構，以及聯邦政府資助的啟蒙計畫(Head Start)項目；儘管三歲學前班項目很受歡迎，但名額依然有限，市府去年曾計畫在四個學區增加三歲學前班項目，但因為疫情導致預算短缺而作罷。

但現在市府表示，目前市府有能力在全市所有學區開設三歲學前班項目，因為此前國會通過的新一輪救濟撥款將足夠支付明年增加的支出，市府未來將尋求其他資金來源來維持；不過，即便擴大項目，三歲學前班座席預計依然供不應求。

三歲學前班和四歲學前班(Pre-K)項目申請已於2月開始，截止日期從4月30日延長至5月28日，市民可登錄網站MySchools.nyc或撥打電話(718) 935-2009申請；市府表示，各學區新增的三歲學前班項目將在4月到5月間公示，屆時家長可選擇申請；新增項目的學區包括2、3、10、11、13、15、17、18、20、21、22、24、25、26、28和30學區。

市教育總監波特(Meisha Porter)表示，目前疫情正處於拐點，「我們希望能夠協助更多家長返回工作崗位，此時提供更多三歲學前班座席的時機再好不過。」她還說，該項目也有利於縮小私營機構教師與公職教師的薪資差距。

白思豪24日在布碌崙(布魯克林)宣布，三歲學前班免費項目(3-K)將於今年秋季擴...
白思豪24日在布碌崙(布魯克林)宣布，三歲學前班免費項目(3-K)將於今年秋季擴展到全市所有32個學區。(美聯社)
白思豪24日在布碌崙(布魯克林)宣布，三歲學前班免費項目(3-K)將於今年秋季擴...
白思豪24日在布碌崙(布魯克林)宣布，三歲學前班免費項目(3-K)將於今年秋季擴展到全市所有32個學區。(美聯社)

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