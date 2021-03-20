市公校將社交距離减至3呎 低齡生可返校

市公校將根據CDC指南調整社交距離至三呎。(市長辦公室提供)

美國疾病防治中心(CDC )19日將防疫指南中學校社交距離由六呎降為三呎，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)在當日記者會上表示，將遵循CDC新規則進行調整，且從下周開始，部分低齡學生將有機會重返校園上課；但市教師聯合工會(UFT)表示，CDC新規則是否成為政策採納，決定權在州府而不是市府。

白思豪表示，希望越來越多的高年級學生能進行實體課程學習，但目前工作重點是將低齡學生率先帶回教室；「我們有信心，4月的課程，將能夠通過自願報名的方式，讓年齡較低的學生重返校園，但還有很多細節需要解決。」

根據試點計畫，下周開始，部分學前班學生和小學生，以及專注特殊教育的75學區低年級學生，將可返校上課。

市府表示，計畫細節將在未來幾天內發布，此舉將讓更多學生進入教室，並使課堂重新開放；在近日舉行的多場示威活動中，許多家長呼籲市府能保持校園的開放。

雖然白思豪表現出樂觀態度，但市教師聯合工會卻對CDC的新規則持謹慎態度；工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，CDC發布的是「推薦」指導意見，得由各州決定是否將其作為政策採納，紐約市自己沒有權力改變公校政策，「我們將與紐約州衛生和教育官員一起決定如何推進。」

市教育局 總監波特(Meisha Ross Porter)表示，隨著CDC指南的更新，「我們對健康和安全的關注不會改變，將繼續遵循科學的指示。」

紐約市高中返校日期日前已經發布，預計未來兩周內將有多達5萬5000名高中生返回488所高中上課。

紐約市公校系統迄今仍有約70%的學生選擇遠程學習。