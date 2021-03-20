治安惡化 華裔學委促保留校警

多名華裔家長表示，她們擔憂孩子安全，甚至不敢讓孩子搭乘公共交通，並稱許多學校已展開反仇恨教育的線上講座；圖為示意圖。(本報檔案照)

仇恨亞裔 罪案近期飆升，多名華裔家長19日表示擔憂孩子安全，甚至不敢讓孩子搭乘公共交通，許多學校已展開反仇恨教育的線上講座，盼望盡快消除仇恨風氣；對此，第24學區 委員會主席批評多名市議員在敏感時期要求移除警局對校警管轄，交由本身經費緊張的市教育局 自行聘請，讓他更擔憂校園安全。

育有三個孩子的家長蔡Fiona表示，近期針對亞裔罪案頻發，她擔憂女兒在地鐵上遭人攻擊，要求丈夫接送孩子，「孩子自己沒害怕，但我們很擔心」；她說，一家人已在美國紮根，若仇恨亞裔情緒繼續發酵，對下一代極不公平。

蔡Fiona說，她近期在社群媒體上，只要看見反仇恨亞裔的連署就會簽名支持，若市警組織任何相關線上會議她也積極參與；她表示，兒子就讀布朗士科學高中(Bronx High School of Science)19日開展線上反仇恨亞裔教育，杜絕仇恨言論或罪案在校園發生，「9月可能恢復面對面教學，這非常重要」。

育有兩個孩子的趙Amy表示，大女兒在第26學區就讀八年級，聽聞亞特蘭大槍擊案後，讓她與丈夫擔憂孩子在外可能遭受攻擊，甚至取消了女兒周末擔任義工的計畫；她說，母女二人曾因此發生爭執，但她認為孩子的安全第一，「女兒不理解也沒關係，我們希望她減少外出」。

第24學區委員會主席黃友興他表示，近期治安欠佳，不僅是亞裔，其他族裔的民眾也遭到無端攻擊；他指出，即使近期全市處於敏感時期，但仍有多名市議員提出移除市警對校警管轄，轉由市教育局負責聘用學校安保人員。

黃友興說，市教育局經費也很緊缺，沒有多餘的資金聘用安保人員，「若想雇用學校保安，只能拆東牆補西牆」；他表示，校園安全應由市警負責，他所在的學區日前通過決議，反對這一提案實施。