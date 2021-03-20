治安惡化 華裔學委促保留校警
仇恨亞裔罪案近期飆升，多名華裔家長19日表示擔憂孩子安全，甚至不敢讓孩子搭乘公共交通，許多學校已展開反仇恨教育的線上講座，盼望盡快消除仇恨風氣；對此，第24學區委員會主席批評多名市議員在敏感時期要求移除警局對校警管轄，交由本身經費緊張的市教育局自行聘請，讓他更擔憂校園安全。
育有三個孩子的家長蔡Fiona表示，近期針對亞裔罪案頻發，她擔憂女兒在地鐵上遭人攻擊，要求丈夫接送孩子，「孩子自己沒害怕，但我們很擔心」；她說，一家人已在美國紮根，若仇恨亞裔情緒繼續發酵，對下一代極不公平。
蔡Fiona說，她近期在社群媒體上，只要看見反仇恨亞裔的連署就會簽名支持，若市警組織任何相關線上會議她也積極參與；她表示，兒子就讀布朗士科學高中(Bronx High School of Science)19日開展線上反仇恨亞裔教育，杜絕仇恨言論或罪案在校園發生，「9月可能恢復面對面教學，這非常重要」。
育有兩個孩子的趙Amy表示，大女兒在第26學區就讀八年級，聽聞亞特蘭大槍擊案後，讓她與丈夫擔憂孩子在外可能遭受攻擊，甚至取消了女兒周末擔任義工的計畫；她說，母女二人曾因此發生爭執，但她認為孩子的安全第一，「女兒不理解也沒關係，我們希望她減少外出」。
第24學區委員會主席黃友興他表示，近期治安欠佳，不僅是亞裔，其他族裔的民眾也遭到無端攻擊；他指出，即使近期全市處於敏感時期，但仍有多名市議員提出移除市警對校警管轄，轉由市教育局負責聘用學校安保人員。
黃友興說，市教育局經費也很緊缺，沒有多餘的資金聘用安保人員，「若想雇用學校保安，只能拆東牆補西牆」；他表示，校園安全應由市警負責，他所在的學區日前通過決議，反對這一提案實施。
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