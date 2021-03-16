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促進親子感情 周六線上學手工

記者顏潔恩／紐約報導
日線上舉行的「手工教學」小課堂吸引90多名孩童參與。(視頻截圖)
日線上舉行的「手工教學」小課堂吸引90多名孩童參與。(視頻截圖)

新冠疫情下孩童儘管待在家，但大多長時間面對電子產品，和父母甚少交流；紐約親子互助會華裔義工伍旖莉(Iris Ng)受到女兒對藝術的感染和啟發，開啟每周六的免費線上「手工教學」小課堂，邀請其他兒童一起動手做工藝品，還通過視頻認識遍及世界的藝術家，既有教育意義、也促進親子感情。

在13日舉行的線上教學中，有多達90名孩子參與，對著伍旖莉和朋友相互寒暄，場面頗溫暖；因適逢女性歷史月(Women's History Month)，伍旖莉先播放影片，向孩子介紹已故的墨西哥籍女藝術家芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)，了解她的人生和創作故事。

為了讓孩子們深入了解這個人物，伍旖莉將芙烈達·卡蘿最具標誌性的「黑黑一字眉、濃濃小鬍子」畫在自己臉上，逗趣很多小朋友；影片播放完畢後，她開始教孩子用紙張做剪紙造型。

伍旖莉接受採訪表示，九歲的女兒鐘愛做手工，而在疫情下有了更多時間陪伴她，後來通過互助會了解到很多孩子在家也經常感到苦悶，因而開啟了這個免費線上課程，希望可以為他們的生活添趣。

伍旖莉說，教課時經常會詢問孩子「爸媽在哪裡呢?」，接著叫他們邀請家長也參與其中，「我很相信親子之間溝通是最重要的」；據她了解，很多親子就算身在同個屋簷下，卻經常是家長坐在一邊看電視、孩子在另一邊玩手機，希望通過手工打破這樣的界線，「互動能產生共同話題、建立良好關係」。

另外課堂上也會不定時介紹來自世界各地的藝術家，伍旖莉希望這些人物故事能給孩子帶來正面力量，激發他們的決心，在人生路上展現韌性。

互助會呼籲，家長應攜帶孩子積極參與該活動，除能培養孩子對藝術的興趣、創意能力外，還有效促進親子感情；「手工教學」小課堂將會在每周六下午2時，在zoom視訊會議進行，參與鏈接是u：s02web.zoom.us/j/83816474719。

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