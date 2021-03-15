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族裔嚴重不平等…半數資優班 一個非洲裔學生都沒有

記者洪群超／紐約報導
紐約市獨立預算辦公室新分析報告指出，現行資優班項目存在嚴重族裔不平等。(Getty Images)
紐約市獨立預算辦公室新分析報告指出，現行資優班項目存在嚴重族裔不平等。(Getty Images)

紐約市獨立預算辦公室(IBO)10日發表針對全市81所學校的資優班學生數據分析報告，指出現行資優班項目存在嚴重族裔不平等，半數資優班一個非洲裔學生都沒有；而占幼稚園學生總數不到三分之一的亞裔和白人學生，卻占了資優班四分之三的錄取名額，其中亞裔占超過40%。

IBO該報告分析了2018至2019學年全市81所提供資優班項目的學校數據，指出資優班項目存在嚴重族裔不平均和種族隔離問題。其中，亞裔學生占全市幼稚園學生總數最少，只有16.7%，但卻占了全市資優班總名額的40.3%；白人學生占總數的16.9%，也占全市資優班名額的35.5%。

同比之下，占全市幼稚園學生最多、達40.1%的西語裔，只占資優班學生數的9.3%；非洲裔學生是幼稚園學生人數第二多，為22.9%，但讀資優班的學生最少，只占總名額的6.7%。

報告還指出，資優班存在嚴重族裔隔離問題，全市81所學校的資優班項目中，有51個只有一名或完全沒有非洲裔學生，38個只有一名或完全沒有西語裔學生。

報告指出，資優班以篩選考試錄取，但從下個學年開始，教育局已決定取消考試，將從幼稚園教師推薦或家長註冊面試的學生中進行隨機抽籤決定錄取，或可有助此問題的改善。

日前青少年團體「Integrate NYC」已在紐約州高等法院就紐約市的資優班等採取的篩選錄取制度提起訴訟，指其加劇紐約市公校的種族隔離問題，剝奪非洲裔和西語裔學生獲得良好基礎教育的權利，要求市教育局徹底取消公立學校的資優班以及特殊高中入學考試(SHSAT)等入學篩選制度。

而即將就任新教育總監的布朗士學區高級學監波特(Meisha Ross Porter)對此回應積極，指出「前任總監(卡蘭扎)已經開始努力結束這一加劇種族隔離的教育系統，我也會繼續努力。」

資優班 紐約市 教育局

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