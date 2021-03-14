民選官員籲開暑期班 彌補疫情教育缺失

紐約市民選官員呼籲開設暑期班，以彌補疫情造成的教育缺失。(記者曹健／攝影)

由紐約市 議會成員組成的兩黨團體要求市長白思豪(Bill de Blasio)和新任教育總監波特(Meisha Ross Porter)開設暑期學校，以彌補疫情 導致公校停課而中斷的學業。

「我們擔心，從三個聯邦紓困法案中獲得的資金將被輕率、毫無意義地使用，而不是幫助學生們回到更理想的學習節奏。」共和黨籍市議員博萊利(Joe Borelli)、烏爾里希(Eric Ulrich)，以及民主黨市議員霍頓(Robert Holden)、巴朗(Inez Barron)、康德全(Chaim Deutsch)、塞繆爾(Alicka Ampry-Samuel)在一份提案中寫道。

提案指出，從2021年到2022年，聯邦政府對幼稚園至12年級的紓困總額將達1930億元，「每一分錢都絕不能浪費」。

該提案建議，教育局 應設立為期一到兩個月的半天暑期課程，以彌補學生在疫情間在數學和閱讀方面的不足；雖然提案中沒有具體說明以何種形式上課，但博萊利表示，他想要的是「學生能與老師在學校進行面對面的學習」。

紐約州目前正按計畫從聯邦政府獲得1000億元的資金支持，這是拜登總統1兆9000億「美國救援法案」(American Rescue Plan)的一部分。

「如果錢不能花在刀口上，不能直接彌補學生一年中失去的閱讀和數學教育，那麼它就毫無價值。」博萊利表示，如果教育局不把此事作為優先考慮之事，就沒有希望了。

他指出，暑期課程所需費用將取決於有多少學生報名參加，目前有96萬名學生就讀於市公立學校，去年10月教育局報告稱，有52%的學生註冊了全日制遠程學習，48%的學生選擇混合教學。

前市長彭博(Bloomberg)也在本周一篇社論中寫道，取消暑假可能不是一個受歡迎的想法，但在一場歷史性疫情中，(暑期課)是一項全國都必須考慮做的事。

市教育局則表示，他們將致力於為盡可能多的學生，提供全方位的暑期學習體驗。