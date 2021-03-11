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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

校內感染率極低 「公校很安全」

記者和釗宇／紐約報導
研究顯示，紐約市公校恢復實體課恢復後，校內的新冠感染率仍保持在極低水平。（市長辦公室提供）
研究顯示，紐約市公校恢復實體課恢復後，校內的新冠感染率仍保持在極低水平。（市長辦公室提供）

市府10日公布的一項研究顯示，紐約市公校恢復返校上課(又稱實體課)後，校內的新冠感染率仍保持在極低水平，顯示出復課並未造成校園疫情反彈，公校相對於周邊社區來說更為安全。

這項研究由市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)領導，已經過同行評議，將在學術期刊「兒科」(Pediatrics)上發表；該研究分析了從10月9日到12月18日蒐集的超過23萬次校內新冠檢測數據，以及新冠感染發生後被隔離的3萬6000名學生及教職員工的數據，認為恢復到校上課並未導致校內感染增加。

研究顯示，1594所學校的23萬4132檢測者中，僅發現986例陽性，陽性率僅為0.4%，證明校內的感染率明顯低於周邊社區。

同時，這項研究還蒐集了同期2231名學生和教職員工感染病例數據，並與同期全市8萬6576個感染病例比對，顯示在學校發現的新增病例遠低於社區；在公校環境下的超過3萬6000個與確診病例的密切接觸案例中，僅有191人在隔離期間檢出陽性，陽性率僅為0.5%；相比之下，社區病例密切接觸者隔離後，陽性率高達78%。

白思豪表示，「我們之前就講過，公校是紐約市最安全的所在，現在我們也有了數據支持；我們的公校復課計畫已經成為標竿，為全國樹立了榜樣。」

此外，白思豪表示，他正考慮修改公校防疫規定；目前規定下，若同一教學樓內發現兩宗互不關聯的新冠病例，教學樓就須暫時關閉24小時，根據教育局數據，自去年9月以來全市共有1852棟教學樓被關閉，時常擾亂教學進程；白思豪表示，市府正重新評估這些規定，未來數日可能會公布修改辦法。

公校 紐約市 白思豪

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