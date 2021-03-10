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青少年維權組織告政府 促撤公校篩選錄取制

記者金春香／紐約報導
青少年組織狀告政府和教育局，要求取消公校篩選錄取制度。（記者金春香／攝影）
青少年組織狀告政府和教育局，要求取消公校篩選錄取制度。（記者金春香／攝影）

青少年維權組織「Integrate NYC」9日在紐約州高等法院提出訴訟，狀告紐約市府、州府、市長、州長及新任教育總監，要求取消紐約市公校系統的「篩選」錄取制度，並指出目前公校課程和師資構成都沒有達到多元及公平標準，反而進一步加劇紐約市學校的種族隔離問題，歧視少數族裔學生群體，剝奪部分學生獲得良好基礎教育的權利。

根據訴狀，「Integrate NYC」稱當前紐約市公校系統嚴重依賴、且進一步強化以族裔為基礎的階層分級，而沒有傳授學生應獲得的技能、知識和對社會問題的認知及理解；這一教育系統加劇已經長久存在於民權、經濟和社會生活中、人為製造的種族隔離制度，指出它無法讓學生做好迎接當今多元化社會的準備。

訴狀指出，紐約市教育系統從學生最開始面臨的資優班項目，到之後需要面對的特殊高中入學考試（SHSAT）等初高中篩選錄取制度，都直接加劇了已經存在的種族隔離問題；該訴狀原告「Integrate NYC」呼籲市府和教育局取消資優班以及初高中的考試篩選錄取制度，並進一步禁止未來出現任何可能加劇種族不平等的篩選錄取方式。

另外，訴狀要求教職員工群體必須能與多元學生群體保持平衡、改善教科書內容，增加多元族裔歷史和文化內容，並為學生提供更多心理輔導和資源。

訴狀還指出，一些少數族裔學生在學校面臨的缺乏基本資源、在課堂上遭到文化歧視的經歷，如布碌崙(布魯克林)科技高中一些老師在課堂上討論文學作品「殺死一隻知更鳥」(To Kill a Mockingbird)時，仍堅持使用蔑稱非洲裔群體的「N」字眼。

市教育局發言人菲爾森(Danielle Filson)回應表示，教育局和市府會進一步了解該訴訟，並強調教育局一直在採取更為大膽的政策，來加強學生錄取過程的公平和平等，也會繼續推動平等與傑出的教育理念和政策。

當前市資優班學生構成中，75%為亞裔和白人，40%的初中依照學生成績擇優錄取，另外八所特殊高中則採用單一考試成績錄取學生。

即將於15日接任市教育總監的布朗士學區高級學監波特(Meisha Ross Porter)9日表示，自己從紐約公校畢業以及隨後任教的幾十年時間裡，也曾遭遇過歧視，「我不會迴避公校種族隔離的事實，前任總監已經開始努力結束這一加劇種族隔離的教育系統，我也會繼續努力。」

她表示，計畫在9月所有學生返校後，開始著重檢驗目前的課本內容，以及學生們在學習過程中對這些內容的反饋，然後再推出相關改革決定。

教育局 紐約市 公校

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