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紐約客談／一紙訴狀能推翻教育政策？

紐約客談
紐約市新任教育總監波特。（市長辦公室提供）
紐約市新任教育總監波特。（市長辦公室提供）

今年學生們參加資優班考試及錄取過程坎坷，最終市府和教育局決定改變形式以教師推薦和面試為主進行招生，本以為能息事寧人，但在8日全市資優班申請面向學生開放後一天，9日一紙要求取消資優班和篩選錄取制度的訴狀再次將這一話題推上熱點，而本周新任教育總監也將走馬上任，作為非洲裔、且讀書時也遭受過歧視的波特(Meisha Ross Porter)是否會一舉完成前任一直追求的「族裔平等」？答案並沒那麼簡單。

與前任教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)空降紐約不同，波特是土生土長的紐約客，高中時有一次她走入榮譽英語課堂，老師問她是不是走錯了地方，那次經歷也是她開始意識到紐約公校中存在系統性歧視，以及種族隔離問題。

但若以為波特會因為自己的經歷，上任後就能大刀闊斧、對所有可能導致學校種族隔離的政策進行修正的話，那就大錯特錯了。

正是因為她親身的求學經歷，以及長期在布朗士擔任教育工作，布朗士的非洲裔和西語裔學生數量最多、也是面臨最多資源分配不公問題的學區，她應該更加明白這些教育不平等，是與紐約幾十年來存在的住房危機緊密相連；一名真正的教育者也更加明白，教育總監需要照顧到所有學生的需求，不能顧此失彼。

對於資優班和篩選錄取制度問題，波特已經強調，其首要任務是與支持和反對方的家長進行全面討論，不管她最終會出台什麼政策，但最起碼，她應該不會像卡蘭扎一樣在推特上發布「看看這些富有的白人家長對他們孩子學校將迎來非洲裔學生的提議有多憤慨」這種極具挑釁性的語句。

紐約客談，每周二至周六見報。）

教育總監 紐約客談 波特

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