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高中生反SHSAT組織 邀市長參選人表態

記者金春香／紐約報導
多名市長參選人參加反SHSAT學生組織「青少年做主」論壇。（視頻截圖）
多名市長參選人參加反SHSAT學生組織「青少年做主」論壇。（視頻截圖）

以要求取消特殊高中入學考試(SHSAT)、狀告教育局要求取消公校篩選、並要求取消州會考等而被人熟知的紐約市學生組織「青少年做主」(Teens Take Charge)，4日舉行市長參選人論壇，對特殊高中考試及州會考等議題表態。

與近期眾多市長論壇相比，當日論壇由高中生組織舉辦，由限時問答、閃電回答和「真心話大冒險」等環節構成，甚至推出SHSAT考題讓參選人限時回答，形式更為活潑，參選人也紛紛穿上由「青少年做主」設計製作的套頭衫出現在屏幕前；該論壇還邀請說唱歌手Paperboy Love Prince，其特立獨行的風格和要求取消市警、反對考試、傳播愛的理念，獲得很多青少年的支持。

對於是否支持取消州會考等考試，楊安澤和前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)都表示不支持；斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙(布魯克林)區長(Eric Adams)、市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)、非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)和前聯邦住房及城市發展部長多諾萬(Shaun Donovan)都表示支持。

其中亞當斯被問及為何在2018年市長白思豪(Bill de Blasio)宣布改革特殊高中方案時，他持支持態度，但隨後轉變立場，他表示在與多個少數族裔家長群體更深入討論後，認為在現行特殊高中基礎上，在五區各增加一所特殊高中，採用改革計畫的錄取方式錄取學生方式最妥當。

而楊安澤則被問及應是否應該及如何在學生課本上增加非洲裔歷史內容，他認為應該將非洲裔歷史融入美國整體歷史中呈現，同時也應確保亞裔、阿拉伯裔歷史等也都被納入教科書中。

參選人在降低青少年獲得投票權年齡，在各自團隊增加更多青少年顧問，以及「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program)等問題上持統一支持態度。

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