市議員促中小學增宗教多樣性課程

市議員卓姆、宗教團體等共同呼籲在全市中小學加入宗教多樣性教育課程。(記者朱蕾/攝影)

針對基於文化和宗教的偏見和仇恨行為不斷發生且日益嚴重，紐約市 議員卓姆(Daniel Dromm)、卡洛斯(Ben Kallos)與多個宗教團體，呼籲市議會通過提案，要求市教育局 在全市中小學加入適齡的宗教多樣性教育課程，並為教師提供這方面的專業發展指導。

「基於宗教的偏見和暴力行為出現在全國各地，現在是時候做出改變了。」卓姆說，「通過將宗教文化教育納入全市學校的課程，可以營造一個環境，讓學生學會理解和欣賞其他文化，而不是對抗不同的文化，我希望此提案成為創建更加公平和包容的紐約市的第一步」。

卡洛斯表示，知識就是力量，尤其是在充斥假消息的時代。「對宗教和文化上的不容忍現象正在增加，特別是對有猶太 裔、亞太裔和南亞裔社區，紐約市若想成功擊退這種趨勢，需要為全市學前班至12年級的學生創建和調整適齡的宗教多樣性課程」。

卡洛斯說，紐約市以其多元化為榮，因此必須投入資源和時間為教育工作者提供這方面的專業發展，在學校裡不能有霸凌，通過教育是唯一方法，讓學生了解多元化是值得讚揚之處。

由卓姆、卡洛斯和米勒(I. Daneek Miller)的共同提案引用社會政策與理解研究所(Institute for Social Policy and Understanding)的一項研究，發現42％的穆斯林、23％的猶太裔和6％的天主教徒報告說，去年他們有至少一個孩子在學校遭受基於宗教的霸凌。

支持提案的宗教團體聯盟表示，「仇恨事件並非憑空發生，而是由我們的社會和政治氛圍決定，不幸的是，近年來的氛圍助長了宗教偏見，對中小學生提供宗教多樣性的教育能夠消除偏見和誤解，將有助改變這種氛圍。」