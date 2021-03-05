我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

市議員促中小學增宗教多樣性課程

記者朱蕾／紐約報導
市議員卓姆、宗教團體等共同呼籲在全市中小學加入宗教多樣性教育課程。(記者朱蕾/攝影)
市議員卓姆、宗教團體等共同呼籲在全市中小學加入宗教多樣性教育課程。(記者朱蕾/攝影)

針對基於文化和宗教的偏見和仇恨行為不斷發生且日益嚴重，紐約市議員卓姆(Daniel Dromm)、卡洛斯(Ben Kallos)與多個宗教團體，呼籲市議會通過提案，要求市教育局在全市中小學加入適齡的宗教多樣性教育課程，並為教師提供這方面的專業發展指導。

「基於宗教的偏見和暴力行為出現在全國各地，現在是時候做出改變了。」卓姆說，「通過將宗教文化教育納入全市學校的課程，可以營造一個環境，讓學生學會理解和欣賞其他文化，而不是對抗不同的文化，我希望此提案成為創建更加公平和包容的紐約市的第一步」。

卡洛斯表示，知識就是力量，尤其是在充斥假消息的時代。「對宗教和文化上的不容忍現象正在增加，特別是對有猶太裔、亞太裔和南亞裔社區，紐約市若想成功擊退這種趨勢，需要為全市學前班至12年級的學生創建和調整適齡的宗教多樣性課程」。

卡洛斯說，紐約市以其多元化為榮，因此必須投入資源和時間為教育工作者提供這方面的專業發展，在學校裡不能有霸凌，通過教育是唯一方法，讓學生了解多元化是值得讚揚之處。

由卓姆、卡洛斯和米勒(I. Daneek Miller)的共同提案引用社會政策與理解研究所(Institute for Social Policy and Understanding)的一項研究，發現42％的穆斯林、23％的猶太裔和6％的天主教徒報告說，去年他們有至少一個孩子在學校遭受基於宗教的霸凌。

支持提案的宗教團體聯盟表示，「仇恨事件並非憑空發生，而是由我們的社會和政治氛圍決定，不幸的是，近年來的氛圍助長了宗教偏見，對中小學生提供宗教多樣性的教育能夠消除偏見和誤解，將有助改變這種氛圍。」

紐約市 教育局 猶太

上一則

疫苗安全無虞 「積極施打有助社區免疫」

下一則

高中生反SHSAT組織 邀市長參選人表態

延伸閱讀

紐約市槍支暴力逮捕創歷史紀錄 針對亞裔仇恨犯罪增

紐約市槍支暴力逮捕創歷史紀錄 針對亞裔仇恨犯罪增
梅根又黑了？被控在英國肯辛頓宮曾霸凌員工

梅根又黑了？被控在英國肯辛頓宮曾霸凌員工
聯想、百度、格力等科技大老紛獻策 兩會飄習經濟學

聯想、百度、格力等科技大老紛獻策 兩會飄習經濟學

疫情重創紐約市經濟 2025都難復元

疫情重創紐約市經濟 2025都難復元
金志洙認霸凌道歉 「月升之江」拍攝喊卡

金志洙認霸凌道歉 「月升之江」拍攝喊卡
還差4%…聖瑪利諾學區E提案或挫敗

還差4%…聖瑪利諾學區E提案或挫敗

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
原本想成為一名星級米其林廚師的黃艾瑞，因疫情返回自家的傳統中餐廳工作，他改賣炸雞，五個月內創造奇蹟。(黃艾瑞提供╱Daniel Brennan攝影)

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

2021-02-27 14:34
布碌崙(布魯克林)8大道26日晚9時左右發生一起賭檔劫案。（記者顏潔恩／攝影）

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

2021-02-26 22:56
警方封鎖當地區域，展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

2021-02-27 11:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心