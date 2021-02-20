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仇恨亞裔案件增 家長憂孩子返校遭霸凌

記者張晨／紐約報導
針對亞裔仇恨案件增，家長擔憂孩子回校遭霸凌，上放學途中安全也成隱患。(記者曹健/攝影)
針對亞裔仇恨案件增，家長擔憂孩子回校遭霸凌，上放學途中安全也成隱患。(記者曹健/攝影)

距離新冠疫情在紐約爆發已有一年時間，但近日針對亞裔的攻擊案頻發，令人們再度擔憂種族仇恨；隨著市公校相繼復課，不少教育者和亞裔學生家長表示，擔心孩子回到教室後會遭到同學霸凌，同時上下學路上的安全也成為隱患。

紐約市一名校長表示，隨著疫情的持續，反亞裔情緒高漲，她的許多亞裔學生家人一直非常憂心，針對族裔的暴力行為，成為一些家庭把孩子送回學校的障礙。

「這些恐懼是真實存在的，即使他們住在離學校只有兩個街區遠的地方。」這名不願透露姓名的校長表示，她所在的學校有大量移民人口，家長們也害怕孩子在上下課的途中會遭搶劫或襲擊。

研究數據顯示，在紐約市大約70%的亞裔學生選擇不參加面對面教學，比率在所有族裔中最高，幾乎是白人學生的兩倍。

這名校長還表示，越來越多的低收入亞裔學生家庭堅決不讓孩子接觸外界，她的許多學生均是由年紀較大的祖父母或不懂英語的保母撫養長大，父母通常是餐館工人或新移民藍領，在外州工作經常不在孩子身邊，大多數孩子住在廉價公寓裡，甚至幾代人住在一起，她指出，這種態勢使得亞裔特別容易成為仇恨犯罪的目標。

「如果將所遭受的歧視案件公諸於眾，他們有可能會失去住所，因為許多人都是非法轉租甚至非法居留。」這位校長說，針對者知道他們當中有很多人不會選擇報警。

一些亞裔家庭也表示，擔心報警會遭到進一步報復，而且警方往往不提供翻譯人員，或者很難在繁複的刑事司法系統中得到幫助，很多移民仍然不信任執法部門。

隨著紐約市越來越多學生群體的復課，校內的霸凌也成為了家長們的擔憂，在疫情之前，亞裔學生就已經遭受不成比例的霸凌；一項針對第一代和第二代華裔學生的研究表明，他們經常因為學術能力、移民身分和語言障礙而受到騷擾。

亞裔 紐約市 移民

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