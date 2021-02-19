州教育廳改口 同意市公校要求學生檢測

教師職工正在接受核酸檢測。（紐約市教育局提供）

州教育廳前一日反對紐約市 要求返校學生定期接受新冠病毒檢測 ，遭到眾多民選官員和教育人士批評，僅一天時間內，17日晚教育廳就改變立場，表示只要地方衛生部門支持，市府可以允許希望返回學校接受面對面授課的學生提交病毒檢測結果。

紐約市初中從下周一(22日)起終於也將重開面對面教學，市教育局 的入學指南要求家長簽署新冠檢測許可表格，以保證返校學生接受隨機病毒檢測。

但州教育廳16日發出的一份聲明指出，家長簽署檢測許可信不能是允許學生返回學校或參加其他校園活動的必要條件，雖然返校學生需要定期按照一定比例接受核酸檢測，但並沒有要求所有學生與教師職工都需要接受檢測。

州府此聲明引發教師聯合工會(UFT)和眾多民選官員反彈，UFT強調，對學校教職員工和學生進行定期強制檢測，是保證學校安全的關鍵。

教育廳17日在與市府相關人員討論後，宣布此前發布的聲明內容不生效，表示只要地方衛生部門支持，市府可以允許希望返回學校接受面對面授課的學生接受新冠檢測。

州教育廳發言人德桑蒂斯(Emily DeSantis)說，「在得到反饋表達擔憂後，我們對相關內容進行澄清，發布更新的指導意見」。

市長白思豪表示，市府對州教育廳突如其來的政策變更感到驚訝，但只是一場誤會，「我們過去和州教育廳保持著非常積極、富有成效的關係，不過有時需要就細節進行更多積極的對話。」

根據市政目前規定，要求家長簽署子女核酸檢測許可，否則不允許返回學校面對面上課，相關政策已推行了數月。