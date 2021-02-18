紐約今年資優班考試取消 由教師評估及抽籤決定

市教育局17日宣布，今年的資優班錄取方式將採取老師評估和抽籤決定。（市教育局提供）

紐約市教育局 17日宣布，今年的資優班 錄取方式將採取教師評估和抽籤決定，取代原本的考試錄取，這一決定打破了不久前市長白思豪 (Bill de Blasio)做出的今年4月最後一次舉行資優班入學考試的決定。

教育局表示，有意願讓子女入讀資優班的家長，可以從3月8日起向學校表達意願，教師將對有意向入讀的學生進行問卷調查後，決定其是否有資格進入抽籤環節。

學生是否符合入讀資格的結果將於今年5月中旬發出，結果公布後，學生進一步申請希望入讀學校的席位，然後進入抽籤環節；最後獲得入讀資優班資格的學生名單將於今年夏天公布。

教育局指出，如果學生目前不是教育局所屬的學前班(Pre-K)項目學生，現在也仍有時間申請席位，其申請的學校將為學生進行遠程面試，來決定學生是否擁有進入資優班抽籤的資格；如果學生選擇不入讀公校學前班，但仍想申請資優班，教育局將會對該學生進行網上面試。

教育局強調，目前資優班錄取的改變形式僅限今年，市府和教育局將在接下來幾個月內逐步宣布更多具體信息。

白思豪1月宣布，今年4月將舉行最後一次資優班考試，明年將不再舉辦，新的考核形式將變得更個人化，利用數字設備發掘學生的天賦和潛力，具體實施辦法將在9月前公布。

然而，市教育政策小組(Panel for Educational Policy)在數日後投票否決今年與提供資優班考試的Pearson公司簽約，意味著白思豪承諾的最後一年考試也無法進行。

根據教育局數據，目前全市資優班約有1萬6000名學生，其中43%為亞裔，36%為白人，西語裔和非洲裔僅占8%和6%。