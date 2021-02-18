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長時未回歸校園生活 學生自殺頻傳 市府力求擴大返校

記者張晨／紐約報導
紐約市公校20天內有三名學生自殺身亡；圖為疫情期間一名居家避疫的兒童。(本報檔案照)
紐約市公校20天內有三名學生自殺身亡；圖為疫情期間一名居家避疫的兒童。(本報檔案照)

在過去三周內，紐約市已有三名公立學校學生自殺身亡，市府和教育局將此歸咎於新冠疫情導致的長期居家隔離、遠程學習使校園生活嘎然而止，致使學生遠離同齡人和集體，導致心理問題造成悲劇，表示將致力於進一步擴大返校上課人群。

市教育局17日表示，2021年剛進入第二個月，公校學生自殺的就有五人；在過去20天裡，就有三名學生輕生；而去年全年全市總共僅有四起學生自殺案發生。

市長白思豪(Bill de Blasio)在17日的例行記者會上，將這些自殺死亡案件與新冠疫情導致的長時間居家隔離以及遠離校園生活聯繫起來，表示「很多孩子因為疫情失去了親人，生活節奏也被突然打斷，至今沒有恢復，在這種情況下他們往往感到非常孤獨無助。」白思豪說，一些學生經常性的缺課，也缺乏同齡人之間的面對面交往。

白思豪表示，脫離了以往常規生活的兒童及青少年受到一定的心理創傷，「加快恢復面對面教學迫在眉睫」，希望在防疫條件允許的情況下，在9月力求全面開放校園及實體課。

紐約市公立初中已經定於下周開學，其中大約一半提供全日制實體課堂教學；去年12月開始，公立小學也恢復了部分的面對面學習，而目前僅剩高中學生還未確定何時返校復課。

市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)上周在與社區教育委員會的一次視訊會議上，提到全國不斷上升的學生自殺案件，表示應擴大學生返校上課，才是解決之道。

出於對學生及家庭個人隱私的保護，市府及教育局拒絕提供關於學生自殺案件的更多細節，包括輕生學生的年齡範圍；白思豪表示，目前全市的公立學校均為學生提供心理輔導，也正和輔導員、社工、校長以及教師協作，對所有需要相關心理疏導的學生提供幫助。

若發現身邊親友有心理相關疾病，甚至有意輕生，請立即撥打全國自殺預防熱線 (National Suicide Prevention Lifeline)，或使用危機短訊專線發送信息至(800)741-741進行諮詢；紐約市民也可發送「WELL」至65173，撥打(888)692-9355, 或登錄：https://nycwell.cityofnewyork.us/en/get-help-now/chat-with-a-counselor-now/。

教育局 紐約市 白思豪

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