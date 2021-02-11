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白思豪：下周宣布資優班錄取方式

記者金春香／紐約報導
白思豪將於下周宣布資優班錄取新方式。（市長辦公室提供）
白思豪將於下周宣布資優班錄取新方式。（市長辦公室提供）

日前市教育政策小組(Panel for Educational Policy)投票決定拒絕與提供資優班考試的Pearson公司簽約，令廣大家長不滿，要求市長白思豪(Bill de Blasio)盡快給出解決方案；白思豪11日表示，他將於下周宣布資優班錄取新方式，但未對今年4月考試能否順利進行給出答覆。

白思豪11日表示，市府希望保證所有正在翹首期盼子女進入資優班的家庭擁有入學機會，下周他就會宣布新的資優班錄取方式，之後在今年9月前逐步宣布更多具體信息；同時他也強調，該考試將不會再繼續。

白思豪於1月12日宣布將在今年最後一次舉行資優班考試，但兩周後由15名成員組成的教育政策小組中的八人無視市長的承諾，投出反對票，拒絕與提供資優班考試的Pearson公司簽約，否決了三萬多個在焦慮等待資優班考試的家庭內學生的考試機會。

隨後近1500名家長簽署聯名公開信，指出政策小組與市長間的脫節，說明紐約市在關鍵教育政策上缺乏溝通，家長敦促市教育局和白思豪要求政策小組在本月24日的會議上對Pearson公司簽約問題進行重新投票。

華裔市長參選人楊安澤此前多次在市長論壇中表示，市府不能在未給予替代方案前就宣布取消資優班考試，且紐約市應該致力於保存和擴大學生入讀資優班的機會，而不是縮小學生獲得更高質量學習的機會。

根據教育局數字，目前全市資優班學生共有約1萬6000名學生，其中43%為亞裔，36%為白人，西語裔和非洲裔僅占8%和6%。

資優班 教育局 白思豪

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