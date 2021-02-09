紐約市初中 2/25恢復到校上課 高中仍無規畫

白思豪宣布，全市6到8年級學校將於2月25日恢復實體教學。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)8日宣布，全市6到8年級學校將於2月25日恢復到校上課，去年曾選擇實體課的學生可以回校上課；教育局 預計，約有6萬2000名學生將回到學校，占6到8年級公校 學生總數的三分之一，全市一半公立初中將可提供每周五天到校上課；但市府仍未公布重開高中的計畫。

市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)當日表示，全市471所公立初中預計有一半可以提供每周五天的到校上課，其他學校則將優先為有困難的學生提供實體課；他說，任何教育方式都不能取代面對面教學，並表示重開學校不會犧牲防疫安全。

卡蘭扎說，教育局已經在疫情監控室增加人手，並保證和已先開課的小學一樣，每周對初中人員進行隨機新冠檢測 ；此外，教育局還將在2月15日到19日公校教職人員提供優先預約疫苗接種機會，教職員工也將於24日到校準備開學。

對此，教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，市府已經宣布籌備了足夠的檢測隊伍來應對中學重開實體課，工會將繼續監督確保檢測工作正常運轉，以及其他防疫工作符合要求；他說，目前公校的防疫要求非常嚴格，學校仍然是社區中最安全的場所。

紐約市大約有19萬6000名初中生，本次恢復實體課的只包括去年11月選擇混合教學的學生，約6萬2000人；數據顯示，全市僅有30%的公校學生選擇混合教學；白思豪表示，若疫情在本學年內好轉，不排除再次開放選擇機會，讓更多學生有機會重返校園，但目前疫情形勢尚不允許。

但白思豪仍未公布高中重開的時間表；他說，儘管各方面都希望盡快重開高中，但仍需做很多工作，重開高中更為複雜，需要有更多的檢測能力。

但他也表示，按照目前的疫苗接種進度，基本可以確保全市公校今年9月全面重開；他說，若疫苗供應足夠，預計到6月全市就可接種500萬人，這種情況下9月全面恢復實體課沒有問題；此外，白思豪和卡蘭扎均表示，未來將會繼續保留遠程上課的選項，作為疫後的新常態。

華裔家長王美芬表示，自己正在上8年級的女兒十分期盼恢復實體課；她說，公校去年復課的時候女兒曾選擇混合教學，但隨後因疫情反彈轉回線上教學；她表示，實體課能給孩子更為正常的教學環境，孩子與同學互動也更加開心，如果市府再給一次選擇機會，會選擇轉回實體課。