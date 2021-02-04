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雪後返校戶外活動減 家長憂染疫風險增

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市公校3日恢復返校上課，可是暴雪造成的路況嚴重、降雪堆積情況尚未解決，部分民眾擔心可能會對學生返校上課帶來安全隱患。(美聯社)
紐約市公校3日恢復返校上課，可是暴雪造成的路況嚴重、降雪堆積情況尚未解決，部分民眾擔心可能會對學生返校上課帶來安全隱患。(美聯社)

紐約市和長島經歷連三天暴雪後，公校在3日恢復返校上課，可是暴雪造成的路況嚴重、降雪堆積情況尚未解決，部分民眾擔心可能會對學生返校上課帶來安全隱患；也有家長擔憂風雪過後、天氣寒冷，學校的戶外活動大減，學生待教室的時間過長，室內空間會加劇新冠病毒的傳播。

目前有三名孩子在史泰登島返校上課的陳丹尼3日表示，對目前暴風雪後整體狀況的最大抱怨是，大雪占據了原有的停車位，很多家長接孩子放學時找不到停車位，於是引起交通阻塞；她解釋道，因新冠肺炎疫情的影響，學生們現在需要排隊檢測體溫後才能離開校園，所以家長往往需要在車上等待一段時間。

此外，之前上課時老師經常會安排戶外活動，或是到校園等室外教學，她擔憂大雪還未鏟除乾淨，學生可能需長時間待在課室內，增加染疫的風險；「唯一的解決方法就是盡快鏟雪」，她表示理解可能一時人手不足無法完成工作，但市府應優先考慮學童的安全，加派人力到各校園清除積雪。

華裔家長鄭勝也表示同意，他說時常到戶外活動，可確保學生呼吸新鮮空氣；相反，長時間待在室內，空氣不容易流通；他說家長就是看在上網課效果有限，才下定決心讓孩子返校，希望市府能多為家長和孩童設想，盡可能快點鏟雪，或提出其他替代方案。

長島納蘇郡的華裔家長林凌表示，暴風雪之前，學校都盡量讓學生在戶外活動，甚至在戶外上課；但是3日早上送女兒到校時，向校園放眼望去，厚厚的積雪覆蓋了操場和草坪，已清掃了積雪的面積很有限，學生都要到室內上課、吃午餐了，想起孩子要摘掉口罩用餐，她對此很擔心。

布碌崙(布魯克林)華裔家長林永祥則認為無需太過擔心，他說事先就交代過兒子要勤洗手、不准摘口罩、不和其他學生擁抱和握手等，孩子也非常聽話；而學校的防疫措施做得不錯，只要出現確診病例就會立即關校，平時也會抽選學生做核酸檢測，他表示應相信校方會竭盡所能提供安全的學習環境。

大雪造成紐約市路況嚴重，加上積雪過多，恐對學生返校上課帶來安全隱患。(記者顏潔恩...
大雪造成紐約市路況嚴重，加上積雪過多，恐對學生返校上課帶來安全隱患。(記者顏潔恩/攝影)
長島納蘇郡的一間公立小學，學生在3日下午放學時分走出教學樓。(記者曹健╱攝影)
長島納蘇郡的一間公立小學，學生在3日下午放學時分走出教學樓。(記者曹健╱攝影)

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