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和白思豪唱反調…資優班今年考試 教育政策小組不同意

記者顏潔恩／紐約報導
市教育政策小組拒絕與準備資優班考試的教育機構方簽約合作。(Getty Images)
市教育政策小組拒絕與準備資優班考試的教育機構方簽約合作。(Getty Images)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)早前宣布，紐約市今年4月將舉行最後一次資優班(Gifted and Talented)考試，明年將不再舉辦；然而在市教育政策小組(Panel for Educational Policy)最新投票時，大多人不贊同今年繼續舉行考試，拒絕與準備考試的教育機構方簽約合作，推翻了白思豪先前的宣布。

廢除資優班本來就是白思豪政府推行的教育改革目標之一，他在上月表示，考慮到今年許多家庭和學生已經為考試做了準備，因此考試將照常進行，但將是最後一次；儘管他先行公布這項決定，依然需要市教育政策小組的審核批准，該小組成員均由市長委任。

正當大家以為該政策將無懸念通過時，最新投票卻以8比7的結果，拒絕與提供考試的教育機構方續約總值170萬元的合同；消息指出，市府曾遊說成員們，期間還曾委任新的一名成員，但未能改變結果。

小組負責人梁韶律(Vanessa Leung)最為反對今年繼續舉辦資優班考試，「在這個冒險且充滿未知的時期下，用考試衡量四歲孩童並不是明智之舉」，她也覺得這將浪費市府的時間和金錢；另外，她辯駁資優班只為亞裔家庭帶來利益的說法，表示自己的決定為更多處於邊緣的學生考慮，其中就包括很多掙扎求生的亞裔學生。

面對這個投票結果，市府需重新議定計畫，決定今年如何錄取2500名幼稚園學童；教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)表示，市府將盡快宣布下一步行動，屆時將通知各個家庭。

教育局 資優班 紐約市

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