全市教育理事會選舉開始 家長可投票

全市和學區教育理事會選舉自1日開始；圖為此前教育理事會舉行例會。(本報檔案照)

每兩年一次的紐約全市和學區教育理事會(Citywide and Community Education Council)選舉自1日開始，市教育局 除鼓勵各族裔家長報名參與全市36個教育理事會，也宣布今年將首次開放全市公校家長和學生合法監護人參與投票 ，共同形塑紐約市 教育的未來。

市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)1日表示，賦予家長權力是教育局的工作核心，而如今比以往任何時候都需要家長成為孩子教育的真正夥伴；為此，今年的理事會選舉將開放全市家長參與投票，讓他們的聲音可以直接被聽到。

教育局表示，教育理事會是家長和學生家庭參與學區治理的重要機構，鼓勵家長參選教育理事會議員，加強家庭、學校和市教育局的溝通；家長只要登錄：https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/current-education-councils-cecs，就可了解理事會結構和作用等，該網站也有包括中文在內的十種語言，提供參選資格與常見問題等訊息，有興趣的家長可以在28日(周日)前上網提交申請。

今年的參選人論壇預計將於4月5日至4月30日間，於線上舉辦；家長則可以在5月1日至5月11日間上網投票，選出適合的理事會人選，選舉結果預計將在5、6月公布。

教育局副總監Adrienne Austin說，2021年的教育理事會選舉有望成為市教育部舉行，最具包容性的選舉；她表示，教育理事會為家庭提供最直接影響紐約市公共教育的機會，同時多年來首次，這個選舉也對全市所有家庭公開，提供更多公校家長參與、學習的機會。

市教育局表示，選票將會取決於一個家庭在公校中就讀的學生人數，以及該家庭是否代表少數族裔等；例如有一個參與個別教育計畫(Individualized Educational Program，簡稱IEP)孩子的家庭，則可以分別在學區教育理事會和全市教育理事會投票，以確保每位學生都能被公平的計算，同時每位學生的特殊需求，也能被納入成為教育理事會的組成部分。