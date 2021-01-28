紐約客談／會不會是最後一次考SHSAT？

保SHSAT、資源班和篩選學校人士，此前在紐約市政廳舉行抗議示威。（本報檔案照）

紐約市 數萬名八年級學生，27日終於考上延期兩個多月的特殊高中入學考試(SHSAT )，讓眾多家長尤其是華人家長暫時鬆了口氣。但這考試會不會是最後一次呢？

SHSAT原本每年11月舉行，教育局 此次因新冠疫情而一拖再拖，讓從白思豪擔任市長七年多來一直如驚弓之鳥的華人家長們疑慮重重，擔心市府趁機取消此考試。

家長們的顧慮並非無中生有。同樣因疫情被一再延期的資優班考試，在本月初教育局宣布延至4月舉行的同時，也被宣告將是絕響。若非廢除SHSAT考試制度大權握在州議會手中，SHSAT恐早已被取消。

2020年，全美黑白種族衝突達到民權運動以來的最高點，「族裔公平」與「多元化」更是成為紐約等「藍州」任何政策出台或地方選戰的要點。西語裔和非洲裔占比懸殊的特殊高中，定將在2021年紐約市級選戰中再被推上風口浪尖。

白思豪用兩個任期力推的特殊高中改革迄今沒有進展，從態度強硬到承認「處理不當，向亞裔社區道歉」，不是他突然良心發現或幡然醒悟；這跟華人家長「不當啞裔」，連續數年如影隨形地示威、抗議、遊說，學會以政治動員，讓眾多態度曖昧的民選官員堅定站在自己一邊，是密不可分的。

2021年市長選舉大戲已登場，幾乎可定乾坤的民主黨初選有很大可能成為「進步派」的比拚場，在西語裔、非洲裔幾可決定成敗的選票吸引下，SHSAT必會再被拉上政治祭壇。

這次SHSAT考試會不會成為絕響，下任市長還會不會將其當作欲拔之而後快的教育眼中釘，恐仍將取決於今年支持和反對雙方比誰聲量大的鏖戰。

(紐約客談，每周二至周六見報)