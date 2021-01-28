終於開考了…進軍特殊高中 華生「忍凍」考SHSAT

紐約市首場特殊高中入學考試27日舉辦，圖為曼哈頓科技數學新探索學校等待考試的學生。(蕭燕華提供)

紐約市特殊高中 入學考試(SHSAT)27日舉辦第一場，八年級華裔學生林秀雯(Sarah Lin)經歷了一年的焦急等待後，終於在就讀的初中參加這場考試；她說，考場要求所有考生全程戴口罩，座位也相距較遠，教室全程開窗通風，溫度很低，她和同學們「忍凍」答完考題。

家住在皇后區林秀雯，是家中的二女兒，受到姐姐與親友的影響，她從去年開始準備特殊高中入學考試，希望進入心儀的特殊高中求學；但因疫情 爆發，特殊高中入學考試的時間從去年11月，一直拖延到今年，讓一家人都陷入焦急等待中。

林秀雯於27日在她就讀的曼哈頓科技數學新探索學校(New Explorations into Science,Technology and Math School)，參加特殊高中的入學考試；她說，為了防疫需求，學校減少了每間教室考生人數，考位間距也較遠，每名考生都需全程戴口罩，雖然當天氣溫接近冰點，但教室全程開窗，考生都「忍凍」答完考題。

對於心儀的學校，林秀雯說，成績在兩個月後出爐，她已填報史岱文森高中(Stuyvesant High School)作為第一志願，將以平常心等待考試結果。

林秀雯的母親蕭燕華表示，市長白思豪(Bill de Blasio)與教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)一直希望取消特殊高中入學考試，去年以疫情原因一再推遲特殊高中考試時間，在一年等待中，她們與其他家長與學生一樣，都希望盡快得知考試的具體時間。

蕭燕華說，得知特殊高中入學考試今年照常舉行後，一家人都非常高興，但市府最初宣布考試時，並沒有明確的考試時間，她與女兒在線上註冊報考後，也沒有得到任何關於考試的信息，「直到她的學校告訴我們，一定能參加特殊高中入學考試，我才鬆了一口氣」。

蕭燕華表示，市教育局 的SHSAT通知含糊不清，她們於註冊截止前一日、14日，才收到27日舉行考試的消息，但又於17日收到註冊時間延長至28日的信息，一度擔心27日的考試會被取消。

不過蕭燕華也說，教育局於24日在官網解答之前的通知，稱若考生錯過15日的申請，或原本報考27日考試的學生當天身體出現不適，可在下月10日參加第二場考試，「我們17日通過女兒校長的來信了解緣由，很多家長都擔心取消27日的考試」。