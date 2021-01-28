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教育局：紐約市公校入學率今年降4％ 學生少4.3萬人

記者朱蕾／紐約報導
今年紐約市公校入學率下降4％，減少約4萬3000名學生；圖為曼哈頓華埠容閎小學。(Getty Images)
今年紐約市公校入學率下降4％，減少約4萬3000名學生；圖為曼哈頓華埠容閎小學。(Getty Images)

紐約市教育局(DOE)27日公布的全市公立學校2020-2021學年入學率初步數據顯示，總體入學率下降4%，等於減少約4萬3000名學生；從三歲學前班(3-K)到12年級的共15個年級中，12個年級的入學率均有下降，四歲學前班(Pre-K)降幅最大，高達13%，高中相對穩定。

教育局表示，新冠疫情加劇了紐約市公校入學率的下降，在全國許多大的學區都可見到這種情況。紐約市仍是全國最大的公校系統，今年的註冊學生人數為96萬人，而2018-2019學年的學生人數為110萬人。

入學率是決定學校經費的關鍵因素，尤其是在州府經費方面；不過，教育局指出，「由於聯邦資金和州預算仍在不斷變化，現在就說這將如何影響明年向紐約市公校撥款還為時過早。」

紐約市公校入學率下降最多的是幼教年級，三歲學前班入學率下降了8％，四歲學前班下降了13％。

紐約市從一年級開始才為強制性入學，之前均為自願參加。教育局表示，與其他大型學區類似，非強制性的學前班是導致今年入學率下降的主要原因；去年夏季和初秋招收了約1萬4400名學前班學生，而今年申請期結束後，共有1萬800名學生，「應該是疫情所導致的入學率下降，因為這些年級不是強制性的」。

小學整體入學率則下降6%，且各年級都出現下降：幼稚園下降9％，一年級下降6％，二年級下降8％，三年級下降4％，四年級下降6％，五年級下降5％。

初中的入學率中，六年級下降3％，七年級下降5％，只有八年級入學率保持不變；高中入學率略有波動，九年級下降4％，而十年級和11年級均上升了2％，12年級的入學率下降了1％。

市教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)表示，「鑑於當前疫情情況，我們對今年的入學人數出現較大波動不會感到意外，目前，沒有任何學區能像以往那樣教學，在改變學生教育環境的同時，我們能夠且將繼續提供健康、安全和教學方面的黃金標準。」

今年紐約市公校入學率下降4％，減少約4萬3000名學生；圖為曼哈頓華埠容閎小學。...
今年紐約市公校入學率下降4％，減少約4萬3000名學生；圖為曼哈頓華埠容閎小學。(Getty Images)

紐約市 教育局 公校

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