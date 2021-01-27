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紐約春季州會考 恐再次取消

記者金春香／紐約報導
州教育廳指出州內學校仍然大部門關閉，再次向聯邦政府申請取消春季州會考，以及6月的高中畢業會考。（取自州教育廳推特）
州教育廳指出州內學校仍然大部門關閉，再次向聯邦政府申請取消春季州會考，以及6月的高中畢業會考。（取自州教育廳推特）

去年因新冠疫情紐約州公立學校關閉，原訂於春季舉行的三至八年級學生英語和數學州會考被取消，日前州教育廳指出州內學校仍然大部分關閉，再次向聯邦政府申請取消春季州會考(State Test)，以及6月的高中州會考(Regents)。

1996年起，紐約州要求學生通過五門考試才可獲得「Regents Diploma」(高中畢業文憑)，通過九門能獲得「Advanced Regents Diploma」(進階高中畢業文憑)；根據聯邦教育部要求，各州必須舉行州會考，但州教育廳可以公共衛生標準不滿足要求為由，申請全州性豁免。

去年3月，因新冠疫情的爆發導致學校關閉、全面改上網課，紐約州教育廳取消了原訂於當月舉行的2019-2020學年三年級至八年級英文和數學州會考，之後又取消原訂6月舉辦的高中州會考；隨後州教育理事會於去年11月宣布取消定於今年1月舉行的高中州會考。

州教育廳臨時廳長羅沙(Betty Rosa)表示，州內每個學區受疫情影響的程度不同，目前看來唯一公平的決定，就是取消2020至2021學年的州會考。

州教育理事會總監Lester Young Jr.也指出，由於大部分學生仍在遠程上學，這給安排考試帶來很多難題，且當學生的上課模式經歷重大變化時，再試圖以標準化方式評估學生，可能會產生不可靠的結果，並指出目前學校應該集中精力在為學生提供學習幫助和心理輔導上。

如果獲得聯邦政府批准，紐約州將連續第二年取消春季舉行的英語和數學州會考，以及英語為第二語言考試(NYSESLAT)。

州教育廳的這一豁免請求草案將面向公眾尋求意見，截止日期為2月5日，網址為http://www.nysed.gov/essa/accountability-and-assessment-waivers-public-comment。

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