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初中錄取如需抽籤 應先公布學生號碼

記者金春香／紐約報導
申請人數超過招生名額的初中，需要用隨機抽籤方式錄取。（市長辦公室提供）
申請人數超過招生名額的初中，需要用隨機抽籤方式錄取。（市長辦公室提供）

教育局上月宣布取消公立初中篩選錄取方式，學生雖然仍可在初中申請中對志願學校進行排名，但對於申請人數超過招生名額的學校，則採取隨機抽籤方式錄取；本周教育局解釋抽籤運作程序，將給每個申請學生一組包含字母和數字序列號，作為抽籤號碼，但「紐約市加強課程和教育家長領導」(PlaceNYC)要求教育局在學生申請過程中就公布每個人的抽籤號碼，以確保整個過程的透明和公平。

目前全市有近200所初中採取篩選錄取的招生辦法，占所有初中的40%，通過學業成績、出勤、紀律紀錄、特別評估、面試等衡量標準選拔學生；但由於新冠疫情，去年就讀四年級的學生沒有參加標準化考試，且因學生改上網課，出勤考核政策也改變，篩選錄取政策難以適用。

教育局宣布暫停篩選錄取一年，如果某所學校的申請人數超過錄取名額，將使用電腦抽籤隨機分配。

本周教育局終於在近一個月後公布抽籤細節，表示抽籤號碼將是一串包含數字和字母的十六進制數字，但不會將每個學生的號碼公開，理由是家長難以理解這些數字。

「紐約市加強課程和教育家長領導」認為，教育局不公布抽籤號碼的理由極為牽強，不如教學生和家長如何讀懂這些數字，這個過程並不複雜；每一個家庭也都應該在初中申請截止日期前了解自己的抽籤號碼，這樣才能保證學生和家長更好地規畫申請。該組織也呼籲家長發送電郵至[email protected]，要求獲知自己孩子的抽籤號碼。

市長和教育總監上月宣布改革方案，包括取消初中入學審核，兩年內逐步淘汰學區就近入學，以及四年內將教育多元化拓展到全市32個學區。

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