初高中何時返校？卡蘭扎：或等群體免疫

卡蘭扎稱初高中復課或許需等群體免疫。(市長辦公室提供)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)及市教育局 總監卡蘭扎 (Richard Carranza)去年曾多次表示，將盡快將初高中學生復課的計畫提上日程，預計1月就會重返校園；但如今眼看1月將過，在近日一場線上會議中，卡蘭扎被多人質問返校日期，但他仍給不出確切答案，只表示年齡較長的學生適合遠程學習，且高中生是所有年齡段中最不願回校學習的群體。

當被問及這些學生是否會在今年重返校園時卡蘭扎回應，「我的預測起不到任何作用，主要還是會根據未來的醫療環境而定。」

他表示，現在關注的重點在學校容納量，如何能讓初高中學生安全復課，而這又取決於每周校內檢測的進度與更新。

而就疫苗 來看，卡蘭扎透露，市府此前提出一項針對16歲及以上學生接種疫苗的計畫，但由於目前學生和老師還沒有被列為接種的主要群體，且疫苗又短缺，便未再進一步討論。

他指出，沒有足夠的師資力量來應對大範圍的實體教學也是問題之一，但到今年夏天，疫苗供應充足或是群體免疫，可能會允許更多學生復課。

他並引述教育局一項調查表示，年齡較大的學生更適合遠程學習，而高中生則是最不願意返回課堂學習的群體。

卡蘭扎表示，2020年全市公校畢業率創下78.8%新高，說明許多學生在疫情下仍能保證完成學業進入新一階段的學習；他預計，今年的畢業典禮也將和去年類似，採取「免下車」或線上的形式進行。

白思豪此前表示，市府將致力於盡快讓初高中重開，預計初中在1月重開，但高中仍不確定。