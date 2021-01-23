我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州

1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

初高中何時返校？卡蘭扎：或等群體免疫

記者張晨／紐約報導
卡蘭扎稱初高中復課或許需等群體免疫。(市長辦公室提供)
卡蘭扎稱初高中復課或許需等群體免疫。(市長辦公室提供)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)及市教育局總監卡蘭扎(Richard Carranza)去年曾多次表示，將盡快將初高中學生復課的計畫提上日程，預計1月就會重返校園；但如今眼看1月將過，在近日一場線上會議中，卡蘭扎被多人質問返校日期，但他仍給不出確切答案，只表示年齡較長的學生適合遠程學習，且高中生是所有年齡段中最不願回校學習的群體。

當被問及這些學生是否會在今年重返校園時卡蘭扎回應，「我的預測起不到任何作用，主要還是會根據未來的醫療環境而定。」

他表示，現在關注的重點在學校容納量，如何能讓初高中學生安全復課，而這又取決於每周校內檢測的進度與更新。

而就疫苗來看，卡蘭扎透露，市府此前提出一項針對16歲及以上學生接種疫苗的計畫，但由於目前學生和老師還沒有被列為接種的主要群體，且疫苗又短缺，便未再進一步討論。

他指出，沒有足夠的師資力量來應對大範圍的實體教學也是問題之一，但到今年夏天，疫苗供應充足或是群體免疫，可能會允許更多學生復課。

他並引述教育局一項調查表示，年齡較大的學生更適合遠程學習，而高中生則是最不願意返回課堂學習的群體。

卡蘭扎表示，2020年全市公校畢業率創下78.8%新高，說明許多學生在疫情下仍能保證完成學業進入新一階段的學習；他預計，今年的畢業典禮也將和去年類似，採取「免下車」或線上的形式進行。

白思豪此前表示，市府將致力於盡快讓初高中重開，預計初中在1月重開，但高中仍不確定。

卡蘭扎 疫苗 教育局

上一則

全市逾1/3校舍關閉 復課後最多

下一則

老人公寓內打疫苗 排隊接種用不到10分鐘

延伸閱讀

反對取消資優班 紐約同源會：應擴大

反對取消資優班 紐約同源會：應擴大
取消資優班？ 紐約同源會：應擴大辦理才對

取消資優班？ 紐約同源會：應擴大辦理才對
州會考取消 紐約市高中畢業率創新高

州會考取消 紐約市高中畢業率創新高
資優班4月考試 「今年最後一次」

資優班4月考試 「今年最後一次」
資優班考試4月最後一次舉辦 白思豪：新考核制度9月前確定

資優班考試4月最後一次舉辦 白思豪：新考核制度9月前確定
寇頓號召家長 反對取消初中篩選

寇頓號召家長 反對取消初中篩選

熱門新聞

1張圖／紐約州確診130萬 新增死亡165人

2021-01-22 20:00
蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38
新冠疫情讓紐約失業人口暴增，葛謨宣布改革失業金現行規定，確保失業者不會因為做兼職而拿不到失業金。(Getty Images)

每周兼職少於30小時、收入不超過504元 都可獲失業金

2021-01-19 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒