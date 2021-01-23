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1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

全市逾1/3校舍關閉 復課後最多

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，本周全市最多有373座公校建築因為出現疫情而導致至少關閉一天，占全市公校建築總數的超過三分之一。（美聯社）
數據顯示，本周全市最多有373座公校建築因為出現疫情而導致至少關閉一天，占全市公校建築總數的超過三分之一。（美聯社）

教育局數據顯示，本周全市再有373棟公校建築因為出現疫情而導致至少關閉一天，占全市公校建築總數的超過三分之一，創下自去年12月復課以來的最高紀錄；同時，部分校區與公校共用教學樓的全市最大特許學校系統Success Academy，也因為不堪教學樓頻頻關閉而改為全員線上教學，並將提前結束學期。

全市878所K-5、3-K和Pre-K公校去年12月初復課；根據市府規定，如果由學校的某一班級出現一例感染，就須關閉教室；如果有兩個或以上班級同時出現感染病例，整棟教學樓將關閉至少24小時，直到對教學樓全面消毒、追蹤人員確認疫情已經撲滅後才會重開。

教育局數據顯示，因疫情暫時關閉的公校建築數量本周達到創紀錄的373棟，這一數字21日回落至312個，包括91棟須關閉一天的建築，以及221棟須關閉十天的建築；同時，目前全市共有912間教室因疫情關閉。

全市公校20日共新增202例新冠肺炎感染者，包括97名學生和105名教職員工。

市長白思豪(Bill de Blasio)此前表示，大部分公校建築依然安全並保持開放；他說，關閉公校建築是為了保證學生和老師的安全，「沒人喜歡這樣，關閉公校建築是防疫的要求，這也是確保公校安全的重要做法。」

此外，全市最大的特許學校系統Success Academy表示，因疫情仍未緩解，全體學生將繼續維持線上教學，並且將學期結束日提前至5月28日，下學年的開學日期將提前至8月2日。

該特許學校系統約有2萬名學生、47座所校區，不少校區與市公校共用建築；該校有部分校區採取混合教學，但該校表示由於疫情導致的教學樓關閉事件頻發，嚴重擾亂學生和家長的計畫，因此決定全部改為線上教學。

公校 疫情 教育局

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