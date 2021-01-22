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雷傑納隆科學獎決賽 長島1實驗室2華生入圍

記者牟蘭／紐約報導
來自紐約長島納蘇郡的沈賈斯汀，進入雷傑納隆科學獎決賽。(雷傑納隆科學獎提供)
來自紐約長島納蘇郡的沈賈斯汀，進入雷傑納隆科學獎決賽。(雷傑納隆科學獎提供)

雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)21日揭曉決賽入圍名單，來自紐約長島同一實驗室的兩名華裔高中生—17歲的査懿芳(Lucy Zha)與沈賈斯汀(Justin Shen，音譯)榜上有名；12歲移民美國的査懿芳，鼓勵其他新移民勿因英文不好就放棄機會，要勇敢築夢、用知識改變未來。

査懿芳就讀於納蘇郡古西堡(Old Westbury)惠特利學校12年級，她因一名親戚罹患甲狀腺癌，選擇研究辣椒素與薑黃素對癌細胞等影響，以及這些植物對人體產生的副作用；她於2019年參加阿默斯特麻薩諸塞大學(University of Massachusetts Amherst)的暑期項目，著手這項研究，並在Old Westbury紐約州立大學(SUNY Old Westbury)完成這項實驗。

作為新移民，査懿芳表示，12歲移民美國時，英文只有基礎水平，但通過五年的學習，她找到自己喜歡的研究方向；她計畫未來專攻環境科學與公共健康。

沈賈斯汀就讀於納蘇郡傑瑞柯高中(Jericho High School)，他的研究項目為食物添加劑與環境污染對人大腦的影響，尋求防止帕金森氏綜合症的方法；他說，五年級搬到長島居住後，常聽到鄰居談論當地的水污染，讓他對飲用水產生好奇，並著手研究水污染中常見引起帕金森症的三氯乙烯(Trichloroethylene)對人體的影響。

疫情期間，沈賈斯汀選擇遠程教育，讓他能專心研究；他還是一名大提琴手，曾在曼哈頓林肯中心和卡內基音樂廳演奏，在國家網球選手排名榜上也有名次，未來他希望繼續從事科學研究。

兩人的輔導老師、紐約州立大學神經科學研究所教授朱崴表示，他對兩位學生的研究信心滿滿，也呼籲學生及家長保持平常心；多次帶領學生入圍雷傑納隆科學獎的他表示，參賽學生除了對研究投入熱情，還要做到耐挫、抗壓，聽從老師的引導，才有可能取得成果。

12歲移民的査懿芳進入雷傑納隆科學獎前40名決賽。(査懿芳提供)
12歲移民的査懿芳進入雷傑納隆科學獎前40名決賽。(査懿芳提供)
長島華裔高中生査懿芳，進入雷傑納隆科學獎決賽。(雷傑納隆科學獎提供)
長島華裔高中生査懿芳，進入雷傑納隆科學獎決賽。(雷傑納隆科學獎提供)

紐約州 移民 長島

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