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紐約市教育局網站 登錯報考SHSAT截止日期

記者顏潔恩／紐約報導
紐約華人此前集會反對取消特殊高中入學考試SHSAT。(本報檔案照)
紐約華人此前集會反對取消特殊高中入學考試SHSAT。(本報檔案照)

市教育局(DOE)此前宣布，特殊高中入學考試(SHSAT)將於本月27日(周三)展開，然而在其網站上卻顯示，報考的註冊時間將持續至2月23日，遠超過考試日期；當局後來解釋稱，因技術問題不慎登錯信息，2月截止日期僅適用於報考不需要SHSAT的拉瓜地亞音樂藝術表演高中(LaGuardia H)，公校學生報考SHSAT的截止日期照常是本月27日。

當局於上周五於網站上發布一條信息，提到特殊高中考試的註冊截止日期是下個月23日，直到該日期以前，學生可更換八所特殊高中的志願順序，或重新遞交申請；但特殊高中考試明明在本月27日就將開始，讓不少家長和學生看到一頭霧水。

經查證後，當局澄清因網路面臨一些編碼問題，登出的信息出了錯誤，目前已糾正；當局強調2月23日的報考截止日期是面向要進入拉瓜地亞音樂藝術表演高中的學生，屆時將線上進行面試。

公校學生要報考其他八所特殊高中的截止日期原定在本月15日，但經過一次延期後，確定是本月27日，學生將在所在的初中參加SHSAT考試；但是特許學校(charter schools)和私立學校的學生，最遲可在1月28日完成報名。

「我們有一個專門的團隊會回答家長對入學考試的相關問題，對錯誤信息引起的疑惑，我們感到非常抱歉」，當局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)針對錯誤回應道。

根據當局指示，欲報考SHSAT的學生可登錄其MySchools帳戶完成註冊，首先點擊「Get Started」後再點擊「SHSAT」選項，依照順序選填志願特殊高中，最後呈交註冊表格即可。

特殊高中 SHSAT 公校

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