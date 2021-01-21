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紐約市7.2萬高中生 去年春季學期學分不足

記者金春香／紐約報導
教育局官員陳Linda表示，暑期學校效果並不如他們想像中好。（視訊截圖）
教育局官員陳Linda表示，暑期學校效果並不如他們想像中好。（視訊截圖）

教育局官員在市議會教育委員會20日舉行的公聽會上指出，全市有近7萬2000名去年春季學期未通過全部應修課程的高中生，若1月底前仍無法獲得相應學分，這門未過課程就會永遠顯示在學生的成績單上；教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)則指出，市教育局此前宣布的「2021年學生成就計畫」(2021 Student Achievement Plan)要到今年秋季學期才會開始執行，與此同時應盡快解決當下眾多學生面臨的遠程上學資源不平等狀況。

從去年春季開始，由於公校學生轉為遠程上課，市教育局要求在疫情特殊情況下，改變評分方式，允許老師以「未完成」(incomplete)或「課程仍在修」(course in progress)等避免判「不及格」的方式，讓學生在期限內完成課程。

教育局首席副總監科尼爾斯(Donald Conyers)表示，教師們一直在努力確保暫時沒有完成課程的學生最終獲得成績，不過到去年9月底，在春季間獲得至少一門「未完成」的7萬1675名學生中，只有約3.6%的學生此後完成了該課程，拿到學分，其中特殊教育學生和英語學習生獲得「未完成」成績的人數更多。

雖然教育局於去年夏天開展線上暑期班，但教育局首席學術官陳Linda表示，效果並不如他們想像中好，目前一些學校專門成立委員會，幫助這些需要通過課程的學生。

崔馬克希望教育局盡可能不要給面臨技術及其他遠程學習障礙的學生留下永久的課程「不及格」成績，應將補救期限延長。

他也指出，市府和教育局為彌補公校學生因新冠疫情耽誤的學習進度而出台的「2021年學生成就計畫」，要到秋季學期才實行，「但現在這個學期怎麼辦？暑期怎麼辦？」需要教育局立即行動，為需要幫助的學生提供切實資源與服務。

教育局 疫情 公校

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