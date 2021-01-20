SAT單科、作文取消 華生升學再受影響

SAT作文考試和單科考試將被取消，華裔學生將受到不小影響；圖為布碌崙一所高中的學生在疫情期間到校上課。(美聯社)

美國 大學理事會(College Board)1宣布因新冠肺炎疫情影響，將取消SAT 的作文考試(essay)與單科考試(subject)，對此華裔 家長大喊不公，認為是對華裔學生申請大學的再一次打壓。

SAT考試原本包括的單科考試，將在5月和6月為國際學生舉行兩次，但是不再提供給美國本土學生，已經報名參加該考試的學生會自動獲得退款，註冊了作文考試的考生可在6月之前參加考試，之後將不再提供。

對於SAT考試變化，致力帶領家長為孩子獲得更公正、公平教育的組織「Place NYC」聯合總裁朱雅婷19日表示，這是對華裔學生的再一次打壓，「大部分華裔孩子擅長考試，取消這兩項考試讓他們難以突出自我閃光點，既沒有給孩子提供一個公平公正競爭環境，也是對亞裔孩子的種族歧視。」

長島山姆教育(Sam Tutors)補習中心教師潘登指出，SAT取消該兩項考試早有跡象，其中單科考試與大學先修考試(Advanced Placement，簡稱AP)內容重疊，相信此舉會進一步加深孩子在AP考試上的競爭。

潘登指出，對於學術成績十分拔尖的孩子，除了SAT這一考試戰場，過去更樂於通過AP考試突出自我能力，很多優質大學也看重AP考試成績；但是AP考試資格並非所有學生都有，僅限於少部分學生，與特殊高中相比，普通公立學校中AP考試從資源到名額都相對有限。

SAT取消作文和單科考試，實際上真正受影響的是學術成績中等偏上的學生，「這群孩子也許在AP考試競爭上並非十分突出，但SAT考試原本能有不錯的表現，現在卻因為兩項重要考試被取消難以被突出」；而華裔孩子在這一類學生中占有非常大的比率，想必因此成為最受影響的族裔之一。

潘登說，如果SAT考試成績差別不大，大學錄取則會更看重孩子課外活動、演講、社區議題等「軟實力」，雖然過去華裔家庭已經慢慢改變了想法；不僅僅要求孩子學術表現突出，同時也注重培養其他方面的能力，但仍需要進一步跳出傳統意識中的「多才多藝」，並進一步深入不同族裔與文化的社會活動中，才能更好的突出自我。