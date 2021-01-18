反對取消資優班 紐約同源會：應擴大

市府日前宣布將自明年取消資優班考試，紐約同源會認為不該取消更應該擴大辦理。(取自市教育局推特)

日前紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)與市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)宣布，資優班 (Gifted and Talented)考試將於今年4月舉辦最後一次，明年將不再舉辦；華裔維權團體紐約同源會(CACAGNY)以「災難」形容紐約市公立學校現況，認為既然白思豪說現行資優班制度局限了很多有才華的學生，「那就應該擴大資優班讓更多人參與，而非取消。」

白思豪於上周宣布，將取消資優班考試，表示目前全市有6萬5000名幼稚園學童，其中只有1萬5000人參加資優班考試，最終大約只有2500人被錄取，質疑該錄取制度等同否定、抹滅那些未錄取學童的天賦與潛力。

教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)也說，以單一考試來衡量四歲孩子才智的方式是錯誤的，會給那些沒考上資優班的孩子造成惡劣的心理暗示，認為自己不如資優班的孩子聰明，導致未來發展受限。

紐約同源會認為，白思豪與卡蘭扎將過錯歸咎於資優班在一個擁有百萬名學生的系統中，每年只收2500人，「既然市府認為在被錄取的2500人之外，有更多擁有天賦和潛力的學童，且目前全市每年有1萬5000名學童去爭取那2500個名額，代表著家長與學童都有想進入資優班的需求，我們更應該要擴大，而非取消資優班。」

紐約同源會引用此前「紐約郵報」中卡蘭扎接受訪問的內容，表示紐約市的「資優班」並不是真正的「資優班」，但仍有這麼多家庭希望將自己的孩子送到這些「資優班」，正是因為在紐約市「災難」般的公校系統中，絕大部分的學校都不能被稱為合格的「學校」。

自白思豪和卡蘭扎宣布自明年取消資優班考試後，眾多民選官員站出來反對；紐約同源會呼籲更多的民選官員站出來做正確的事，「如果家長們打算繼續住在紐約市，那就需要更多好學校。」