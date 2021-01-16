州會考取消 紐約市高中畢業率創新高

2020年紐約市高中畢業率繼續上升，達到78.8%；圖為疫情期間布碌崙的一所高中在上課。（美聯社）

市長白思豪(Bill de Blasio)和教育總監卡蘭扎(Richard A. Carranza)日前公布2020年全市高中畢業率達78.8%，比前一年增加1.5個百分點，即使在疫情 之下，仍創下歷史新高；根據教育局 數據，各族裔學生畢業率也都上升，亞裔 最高，達到89.5%。

白思豪表示，在新冠疫情下，畢業率還能持續增加，說明市府和教育局對全市每一名學生的學業支持得到回報，相信紐約市對教育的投入會繼續為更多學生開啟人生大門。

不過，一些教育人士指出，由於疫情，去年的州會考被取消，導致畢業難度降低，也是畢業率提高的原因之一；雖然數據顯示畢業率上升，但無法完全說明學生學習能力在疫情下有所提高。

教育局數據顯示，從2014年起，全市高中畢業率每年都穩步上升，2020年則比2014年增長10.3%，學生入讀二年或四年大學的比率也達到62.8%，創下新高；另外，2020年的公校高中生輟學率為5.8%，比去年降低2個百分點；市內五區的學生畢業率都有所提升、輟學率也都下降。

白思豪和卡蘭扎指出，亞裔、西語裔和非洲裔學生的畢業率繼續增加，但各族裔差距仍然存在；其中，亞裔學生2020年的高中畢業率最高，為89.5%，比去年還增加1.3個百分點；白人學生緊隨其後、為83.8%，但比去年降低1.2個百分點；非洲裔和西語裔則分別為75.9%和74.1%，都比去年增加2.1個百分點，與2014年相比，畢業率則增長幅度超過12%。