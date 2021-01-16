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遲緩兒缺少關注 家長：溝通更困難

記者張晨／紐約報導
紐約市有特殊需求的孩子在疫情下失去關注，華裔家長反應，孩子更不愛和人交流。(讀者提供)
紐約市有特殊需求的孩子在疫情下失去關注，華裔家長反應，孩子更不愛和人交流。(讀者提供)

發展遲緩的孩子在疫情期間成了失去關注的一群，紐約兒童權益倡導者(Advocates for Children of New York)一項新研究顯示，在疫情最嚴重時，紐約市處理兒童發展遲緩問題機構的轉診人數大幅下降；家有遲緩兒的華人家長也表示，孩子在情感、交流方面認知滯後，與人溝通更加困難。

該機構在15日發表的一份報告中指出，在2020年3月至4月期間，紐約市早期教育干預計畫追蹤的病例數量下降了82%，這意味著有成千上萬發展遲緩或殘障的兒童，錯過了在黃金時期進行早期干預教育的機會。

該組織在報告中估計，因疫情持續影響，導致市機構和學校的關閉與工作滯後，約有3000至6000名兒童「從追蹤雷達上消失」。

「嬰幼兒極其重要的早期干預服務是不能等待。」紐約兒童權益倡導者執行主任史維特(Kim Sweet)表示，州、市兩府需要迅速採取行動，確保發展遲緩和殘障的兒童立即得到所需的服務。

該組織也警告說， 延後治療可能會使孩子的情況惡化，並導致未來需要更強化的干預措施。

一些家長則發現其患病的孩子在遠程治療中的進展並不順利，而最終放棄；華人家長王琳迪表示，自己的孩子被診斷出患有自閉症，與人交流存在障礙，但如今因為疫情，導致孩子的病情更加嚴重。

她表示，對於夫妻雙方均是必要工作者的家庭，治療條件也變得非常有限，希望能有更多可行的外展項目，將這些發展遲緩的兒童與服務機構聯繫起來，這件事在當前更加必要。

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)從去年開始就一直呼籲學生返回教室，並稱長期離開面對面的教學環境，會對學生的學習和情感都造成傷害。

該組織強調，遠程學習會產生一系列心理問題，尤其是低收入家庭的孩子，一旦失去了學校提供的資源，就等於失去了接受平等教育的機會。

美國兒科學會還指出，有證據表明，新冠病毒在兒童之間傳播很罕見，預防措施旨在控制風險，而不是消除風險。

紐約市 疫情 教育

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