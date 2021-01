遲緩兒缺少關注 家長：溝通更困難

紐約市有特殊需求的孩子在疫情下失去關注,華裔家長反應,孩子更不愛和人交流。(讀者提供)

發展遲緩的孩子在疫情 期間成了失去關注的一群,紐約兒童權益倡導者(Advocates for Children of New York)一項新研究顯示,在疫情最嚴重時,紐約市 處理兒童發展遲緩問題機構的轉診人數大幅下降;家有遲緩兒的華人家長也表示,孩子在情感、交流方面認知滯後,與人溝通更加困難。

該機構在15日發表的一份報告中指出,在2020年3月至4月期間,紐約市早期教育 干預計畫追蹤的病例數量下降了82%,這意味著有成千上萬發展遲緩或殘障的兒童,錯過了在黃金時期進行早期干預教育的機會。

該組織在報告中估計,因疫情持續影響,導致市機構和學校的關閉與工作滯後,約有3000至6000名兒童「從追蹤雷達上消失」。

「嬰幼兒極其重要的早期干預服務是不能等待。」紐約兒童權益倡導者執行主任史維特(Kim Sweet)表示,州、市兩府需要迅速採取行動,確保發展遲緩和殘障的兒童立即得到所需的服務。

該組織也警告說, 延後治療可能會使孩子的情況惡化,並導致未來需要更強化的干預措施。

一些家長則發現其患病的孩子在遠程治療中的進展並不順利,而最終放棄;華人家長王琳迪表示,自己的孩子被診斷出患有自閉症,與人交流存在障礙,但如今因為疫情,導致孩子的病情更加嚴重。

她表示,對於夫妻雙方均是必要工作者的家庭,治療條件也變得非常有限,希望能有更多可行的外展項目,將這些發展遲緩的兒童與服務機構聯繫起來,這件事在當前更加必要。

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)從去年開始就一直呼籲學生返回教室,並稱長期離開面對面的教學環境,會對學生的學習和情感都造成傷害。

該組織強調,遠程學習會產生一系列心理問題,尤其是低收入家庭的孩子,一旦失去了學校提供的資源,就等於失去了接受平等教育的機會。

美國兒科學會還指出,有證據表明,新冠病毒在兒童之間傳播很罕見,預防措施旨在控制風險,而不是消除風險。