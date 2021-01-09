SHSAT怎麼考？教育專家支招：別留白

陳峰(左)受王能(右)邀請參加「法拉盛教育日」。(王能提供)

紐約特殊高中 申請本月15日截止報名，27日起舉行考試，教育專家日前在「法拉盛 教育日」中表示，今年特殊高中入學考試(SHSAT)形式並未改變，學生需在特定時間內完成英語與數學各57題，他提醒考生每道題思考時間勿超過兩分鐘，因成績僅記錄正確題目的分數，切忌留空白選項。

「法拉盛教育日」社區服務計畫由第20選區市議員參選人王能的競選辦公室發起，邀請前紐約市立大學皇后社區學院(QCC)副校長陳峰，講解包括學前班(Pre-K)到12年級升學資訊，包括各級學校與大學助學金申請等。

王能表示，「法拉盛教育日」旨在為華人家長提供最新的教育資訊，今年因疫情等多方面因素影響，市府推遲各級學校的申請時間，尤其是特殊高中入學考試直到上月才定下日程，他希望學子通過講座了解相關信息，選擇自己心儀的學校。

陳峰表示，27日起八年級學生將在自己所在的中學參加考試，其他年級的學生須前往市教育局 (DOE)指定地點參與考試，考生屆時須攜帶包括考試時間與地點在內的「考試門票」、鉛筆、水、手表與零食，但不能帶計算器進場。

根據市教育局(DOE)日前發布的通知，陳峰說，今年SHSAT考試形式並沒有改變，學生需要在180分鐘內完成英文與數學各57道題目，其中47題為正式考題將計入成績，另有十題為附加考題，不計入成績，但考卷不會註明哪些題目計入成績。

陳峰表示，考生參加考試前需熟悉考試內容，答題時先填寫自己的姓名、年級與出生日期，再完成簡單、有把握的題目，每道題目的思考時間應控制在兩分鐘內，切忌選項留白，即使不會某一題目，也應先填上一個答案，「成績只記錄正確題目分數，答錯的題目不會扣分」。

除了特殊高中外，陳峰補充，華人家長關注的資優班目前尚未開放申請，小學的申請截止日在本月19日，初中申請從11日開始到2月9日結束，普通高中從18日開始到2月23日結束，拉瓜地亞音樂藝術表演高中(Fiorello Laguardia High School)面試將從2月22日開始。