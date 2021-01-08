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紐約州18華生 入圍雷傑納隆科學獎半決賽

記者顏潔恩／紐約報導
塞奧瑟高中的王可(Eric Wang)。(王可提供)
塞奧瑟高中的王可(Eric Wang)。(王可提供)

「雷傑納隆科學獎」(Regeneron Science Talent Search)8日公布300名半決賽入圍名單，紐約州共有97名學生上榜，其中18人為華裔；紐約市特殊高中布朗士科學高中(Bronx HS of Science)的入圍總人數最多，達14人，包括四名華生，長島曼哈塞高中和傑瑞柯高中則各有三名華生。

紐約市入圍的華生包括：布朗士科學高中的曾令文(Benjamin Chan)、陳梓銘(Eric Chen)、林莉(Julie Lin)、劉凱利(Kelly Liu)；亨特學院附屬高中(Hunter College High School)的William Hu；博萊利學校(The Brearley School)的楊君熙(Emma Yang)。

長島的入圍華生有：傑瑞柯高中(Jericho SHS)的Danny Li、Catherine Liu、Justin Shen；大頸南高中(Great Neck South HS)的Mia Wang；曼哈塞高中(Manhasset HS)的馬可怡(Emily Ma)、王馨琳(Emma Wang)、余致善(Julius Yoh)；The Wheatley School的Victor Li、Lucy Zha；塞奧瑟高中(Syosset HS)的王可(Eric Wang)；George W. Hewlett高中的Alicia Hsu。

紐約上州入圍的一名華生為New Hartford高中的李不言(David Li)；除布朗士科學高中成最大贏家外，塞奧瑟高中、拜勒姆山高中(Byram Hills High School)也表現亮眼，分別有五名學生入圍。而紐約市另一名校史岱文森高中，今年只有一名學生入圍。

「雷傑納隆科學獎」將於21日(周四)公布入圍決賽的40名學生，他們將於3月10日(周三)至17日(周三)參加決賽，爭奪總額超過180萬元的獎金。

多名入圍者表示，難以相信自己被選中為300人的其中一員，相信其他選手也付諸心血去完成研究，而他們本身多了份幸運；此外，也很開心自己的研究很有可能會為世界作出貢獻，在接下來的比賽中也會全力以赴，力爭擠進決賽。

曼哈塞高中的馬可怡(Emily Ma)。(馬可怡提供)
曼哈塞高中的馬可怡(Emily Ma)。(馬可怡提供)
長島曼哈塞高中華生王馨琳(Emma Wang)。(王馨琳提供)
長島曼哈塞高中華生王馨琳(Emma Wang)。(王馨琳提供)
New Hartford高中的李不言(David Li)。(李不言提供)
New Hartford高中的李不言(David Li)。(李不言提供)
布朗士科學高中的曾令文(Benjamin Chan)。(曾令文提供)
布朗士科學高中的曾令文(Benjamin Chan)。(曾令文提供)
曼哈塞高中華生余致善(Julius Yoh)。(余致善提供)
曼哈塞高中華生余致善(Julius Yoh)。(余致善提供)
布朗士科學高中華生林莉(Julie Lin)。(林莉提供)
布朗士科學高中華生林莉(Julie Lin)。(林莉提供)
博萊利學校的楊君熙(Emma Yang)。(楊君熙提供)
博萊利學校的楊君熙(Emma Yang)。(楊君熙提供)
布朗士科學高中的陳梓銘(Eric Chen)。(陳梓銘提供)
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入圍 紐約市 華生

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