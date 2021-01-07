公校95%教學樓開放 教師退休飆升近7成

紐約市95%公校教學樓保持開放，教師退休率飆升64%。(市長辦公室提供)

雖然紐約市 校內檢測出的陽性案例仍存在，一些學校甚至因此完全轉為線上教學，但截至市教育局 5日的數據，全市教學樓的開放率超過95%，家長和孩子依舊對重返校園抱有信心；不過根據紐約州教師退休 基金(New York State Teachers' Retirement System)的最新數據顯示，2020年年底，全市教師退休申請卻飆升近七成。

全市平均陽性率仍在逐日上升，教育局官網顯示，目前共有138棟教學樓被迫停課，不到校園開放總數的5%，這就意味著有95%的小學和學前班仍正常開放。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，真正的問題是，州和市統計陽性率的數字不一致，市府最新報告數據為9.3%，州府數據則為6%。

「鑑於紐約其他地區都在使用州府的陽性率數據作為標準，紐約市也應該效仿，如果陽性率達到9%，就要關閉學校，即使校內的陽性率更低。」他說。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，根據「嚴格的指導方針」和每周的檢測，校內陽性率相比全市要「低得多」；儘管教師工會多次呼籲使用和州府相同的陽性率作為標準，但白思豪仍堅持己見。

「州制定規則，州的數據是州決策的依據。」白思豪表示，深知這兩個陽性率百分比「非常不同」，但重點是學校的安全。

而不僅對學生，疫情對教職工的影響更大，根據紐約州教師退休基金數據，2020年8月至11月期間，共有1561名教師提交退休申請，這一數字比2019年同期的949名有大幅上升。

數據顯示，在疫情之前，每個月退休人數與前一年基本持平；最明顯的漲幅是在去年8月，有580名教師提交了退休文件，這比2019年8月的259份增加了123%。

一名曾在長島任教但在去年10月退休的華裔教師表示，疫情對教育系統的影響很大，相信每位老師都有一些灰心；雖然每個人的情況不同，但若有更好的選擇，許多人還是會離開教育行業。