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華裔家長盼子女返校上課 但仍憂防疫

記者張晨／紐約報導
紐約市部分公校低年級學生4日返校上課。(市長辦公室提供)
紐約市部分公校低年級學生4日返校上課。(市長辦公室提供)

紐約市不少公校學生在4日結束兩周的聖誕節及新年假期，一早由父母護送，戴著口罩返回校園上實體課；面對如今仍有100多所學校教學樓因檢測出新冠陽性病例而處於關閉狀態，有華裔家長表示，即使對全市如今居高不下的確診率憂心忡忡，但讓孩子適應校園生活是正確的決定。

公校關閉再開、再關閉的反復景象，在2020年的紐約市變得稀鬆平常；2021年伊始，許多公校學生4日迎來新年的第一堂實體課；學前班(Pre-K)、三歲學前班(3-K)、幼稚園至五年級(K-5)以及一些特殊教育學校的學生已於4日重返課堂；家住曼哈頓的華裔家長錢惠芸表示，儘管仍擔心防疫問題，但很高興孩子能回到教室上課。

「我認為讓孩子們回校上課是好事，因為他們必須離開家，逐漸適應疫情下的課堂學習；新冠在紐約肆虐已有近一年的時間，教育沒有理由因疫情就停滯不前，在家學習和在學校學習不一樣，我更希望孩子能接受面對面教學。」她說。

她八歲的兒子周子睿表示，在學校比在家更有意思，「但不好的是，我一整天都必須戴著口罩，有時覺得有些呼吸困難。」

市府至今仍未給出初高中學生重返課堂的計畫；市教育局3日公布了全市公校所有已知的陽性病例數據，顯示截至3日，有169例確診病例，其中32例是學生，137例是教職人員。

家長可登錄網站schools.nyc.gov查看公校最新疫情數據以及學校教學樓關閉情況。

公校 紐約市 教育局

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