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州府更新防疫指南 新冠陽性率超9% 公校仍可開放

記者朱蕾／紐約報導
州府更新公校防疫指南，當社區新冠陽性率超過9%而校內陽性率低，學校仍可開放。(美聯社)
州府更新公校防疫指南，當社區新冠陽性率超過9%而校內陽性率低，學校仍可開放。(美聯社)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日發布最新公校開放指南，指出當州內某地的新冠陽性率超過9%，但校內檢測顯示學校教職工和學生的陽性率低於社區平均水平，則公校仍可繼續開放，由學區來決定是否繼續上實體課。

根據紐約州去年的防疫政策，當公校所在社區陽性率達到9%時，該社區內的公校就必須關閉；葛謨4日宣布州府更新防疫指南，表示州府立場一直是，如果孩子們在學校裡比在社區街頭更安全，那就應支持讓學校開放，「我了解和尊重地方管控的重要性和歷史，我表達我的意見，是否開放由當地學區決定。」

紐約市白思豪(Bill de Blasio)此前已表示，希望公校在所在社區陽性率超過9%時，也能保持開放，以避免本學年再次大規模停課，讓選擇到校上課的學生和家長因政策變化無常而蒙受損失。

在4日的每日疫情簡報會上，白思豪表示，「紐約市最安全的地方是公校」，指出直至寒假開始前，數據顯示全市公校的新冠陽性率僅有0.68%。

但代表全市10萬公校教師的教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，紐約市需要將保障師生安全作為最優先事項，反對在社區疫情回升的情況下，仍保持學校開放，「如果社區感染率達到9％，即使學校的感染率較低，安全的做法是關閉學校。」

而4日數據顯示，因市和州使用不同方法來確定陽性率，紐約市七天平均陽性率的數值上，市府公布的數字為9%，但州府數據卻為6.25%；穆格魯說，「當州和市採取不同方法確定陽性率時，這才是真正的問題所在；鑑於州內其他所有社區都在使用州的計算方式，紐約市也應採用同樣方式」；他也敦促市府應立即向所有學校教職工提供新冠疫苗。

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